ماكرون: علينا العمل من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إلى ضرورة العمل من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقال ماكرون خلال افتتاحه مؤتمرا حول المساعدات للأراضي الفلسطينية: "في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. لهذا السبب، هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة ويجب أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار".

وأضاف: "يجب أن يصبح ذلك ممكنا"، مشيرا إلى أن فرنسا ستزيد مساعداتها لغزة إلى 100 مليون يورو.

واستضافت باريس اليوم مؤتمرا إنسانيا، وهو مبادرة دعى إليها الرئيس الفرنسي لمحاولة إيصال المساعدات إلى غزة. ويمثل السلطات الفلسطينية في المؤتمر، رئيس الوزراء محمد اشتيه، أما الجانب الإسرائيلي فلن يشارك، لكن الرئاسة الفرنسية أوضحت أن ماكرون تواصل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل المؤتمر، وسيجدد الاتصال به بعده.

وترغب فرنسا بالحفاظ على الطابع البراغماتي للمؤتمر، وعدم تحوله إلى منصة لإدانة إسرائيل، وفق مصدر أوروبي.

وفي وقت سابق، انتقدت أحزاب اليسار وسياسيون فرنسيون دعوة ماكرون لعقد المؤتمر، رغم تواصل القصف الإسرائيلي على سكانها. وقدمت مجموعة من المحامين شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.



