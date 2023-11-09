جنرال إسرائيلي يحذّر من خطأ فادح للجيش في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- حذَّر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد "يتسحاق بريك" من خطأ فادح يوشك الجيش الإسرائيلي أن يرتكبه في غزة، يتعلّق بعزمه اقتحام مجمع "الشفاء" الطبي، قائلًا: "إن الجيش الإسرائيلي لم يكن يمتلك خططًا مُحدثة للعمليات البرية في القطاع".

ونقل موقع "غلوبس" الليلة، عن بريك (لواء متقاعد) وأحد أكبر معارضي الغزو البري لقطاع غزة، إنه التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق (قبل بدء العمليات العسكرية البرية)، ونقل إليه رؤيته بشأن الغزو البري، وحذّره من تداعيات خطيرة في ظلّ عدم جاهزية الجيش، وعدم امتلاكه خططًا حديثة لمثل هذه العمليات.

الموقع حاول معرفة إذا ما كانت تقديرات "بريك" تغيّرت عقب بدء الغزو البري وما قال إنه "نجاح نسبي" يتحقق في الميدان، ونقل عنه القول، إن الجيش الإسرائيلي "لم يُحدِّث منذ سنوات طويلة خطط إعادة احتلال قطاع غزة ولم يخطط لحرب حقيقية هناك".

وعلَّل ذلك بأن التقديرات التي كانت سائدة هي أنه لا حاجة لتحديث الخطط؛ لأن الأمر لن يحدث إطلاقًا، مضيفًا: "حين فُرِضت علينا الحرب، كان على الجيش أن يُسارع إلى وضع خطط فورية، وهنا تكمن المشكلة، فقد أراد الجيش دخول غزة بإصرار كبير لكن بفرص نجاح منخفضة، وهو أمر يعني خسائر فادحة".

خطأ فادح

وذكر "بريك" أن الجيش الإسرائيلي "يحاصر غزة من جميع الاتجاهات حاليًّا، ويخنقها بشكل كامل، ما يعني أنه بدأ يعمل في الاتجاه الصحيح" من وجهة نظره، لكنه استطرد: "للأسف في الأيام الأخيرة هناك خطوات خاطئة يمكنها أن تسبب أضرارًا فادحة".

وفسَّر ذلك بأن اليومين الماضيين "شهِدا حديثًا متزايدًا عن رغبة الجيش في دخول مستشفى الشفاء" (يقع مجمع الشفاء الطبي على مفترق طرق في المنطقة الغربية الوسطى من مدينة غزة في القطاع)، مضيفًا: "بالمناسبة، فهمت أن رئيس الوزراء لا يرى أن الخطوة صحيحة، لكن على كل حال بدأ الجيش التقدّم نحو المستشفى وصوب تجمعات سكنية أخرى، هذا الأمر من شأنه أن يقودنا إلى النصر في القتال لكن خسارة المعركة ذاتها".

وتابع اللواء المتقاعد "بريك"، إن الفترة الحالية "تشهد ضغوطًا دولية كبيرة للغاية على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، ولو دخل الجيش مستشفى الشفاء سيتفاقم الوضع عشرات الأضعاف ضدنا".

وتوقّع أن يؤدّي اقتحام المجمع الطبي إلى سحب سفراء وإلغاء اتفاقيات وربما عقوبات اقتصادية على إسرائيل واتساع الحرب لتصبح إقليمية، وقال: "لديهم هناك 200 مريض ولو قاتلنا هناك، سيُقتل بعضهم حتى ولو انتصرنا بشكل غير مسبوق، سندفع ثمنًا باهظًا؛ إذ سيشتعل العالم ضد إسرائيل".

ورأى أن دخول المستشفى يمكن أن يحمل تداعيات تصل إلى الضفة الغربية والداخل الإسرائيلي، وتابع: "سيجد الجيش نفسه في وضع في غاية الخطورة مقارنة بوضعه لحظة بِدء العمل البري؛ لأن الحرب لن تبقى وقتها ضد حماس وحدها بل المنطقة كلها".

ودعا "بريك" إلى عدم اقتحام مجمع الشفاء أو المواقع المماثلة، والعمل على خنقها وقصفها من الجو فقط، مضيفًا: "علينا أن نتذكّر أنه لو دخلنا إلى المستشفى سيبقى في القطاع آلاف من مقاتلي حماس في الجنوب والوسط، ويمكن أن نفترض أن قادة الحركة ليسوا حاليًّا في أنفاق أسفل المجمع الطبي".

الاجتماع مع نتنياهو

وكشف "بريك" تفاصيل ما دار بينه وبين نتنياهو (زوجة رئيس الوزراء توسطت من أجل عقد الاجتماع على خلاف رغبة مستشاري نتنياهو)، وقال إنه أبلغه أنه "على الجيش العمل بطرق تختلف عمَّا كنا نعتزم عمله حتى الآن، منها سحق القطاع ولا سيما مدينة غزة على مدى زمني طويل".

وعلَّل ذلك بأن "تحقيق هدف تدمير القطاع وبالتحديد مدينة غزة سيعني تفويت الفرصة على حماس لتحقيق أهدافها، وأن الأمر سيعني نفاد الوقود والاختناق بداخل الأنفاق مع مرور الوقت".

وأوصى "بريك" نتنياهو بـ"تقليل كمية الطعام والمياه التي تصل قطاع غزة، وبالتزامن مواصلة القصف الجوي ضد أهداف نوعية محددة، لتجنّب قتل المدنيين، وبعد إضعاف حماس يمكن بدء عمليات تمشيط دون البقاء في قلب مدينة غزة ومن دون الدفع بمئات المركبات والآليات العسكرية".

ونبّه إلى أن نتنياهو وافق على رأيه وأرجأ الغزو البري لفترة (اللقاء عُقد في الأيام الأولى لحرب السيوف الحديدية)، الأمر الذي مكَّن القوات من التدريب والاستعداد وبدء وضع خطط حديثة.