جماهير شعبنا تشيع جثمان الشهيد ثوابتة إلى مثواه الأخير جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- شيعت جماهير شعبنا في محافظة بيت لحم، اليوم الخميس، جثمان الشهيد محمد فريد ثوابتة (51 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.
وانطلق الموكب الجنائزي للمركبات من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، مرورا بشارع القدس الخليل وصولا إلى منزل ذويه، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، ومن ثم تمت الصلاة عليه في مسجد البلدة الكبير، ثم انطلق الموكب مجددا ليوارى جثمانه الثرى في مقبرة البلدة.
وكان ثوابتة قد استُشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على بيت لحم يوم أمس، إذ أعلنت المصادر الطبية في مستشفى بيت جالا صباحا عن استشهاده.
وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت منزل المعتقل المحرر حمدي عماد الكامل في منطقة المسلخ، واندلعت على إثره مواجهات أصيب خلالها 19 مواطنا بالرصاص الحي، إحداها حرجة وأخرى خطيرة، و5 بالشظايا، إضافة إلى العشرات بالاختناق.
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