تشييع جثمان الشهيد أنس أبو عطوان في دورا جنوب غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل 9-11-2023 وفا- شيعت جماهير غفيرة من أبناء محافظة الخليل، اليوم الخميس، جثمان الشهيد أنس ناصر أبو عطوان (30 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الطبقة جنوب غرب الخليل.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى دورا الحكومي، وصولا إلى منزل العائلة في قرية الطبقة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ثم نُقل إلى مسجد دورا الكبير وسط البلدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يُحمل على الأكتاف في مسيرة حاشدة إلى مقبرة النبي نوح حيث ووري الثرى.
ورفع المشاركون في التشييع العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
واستُشهد أبو عطوان متأثرا بجروح بالغة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في الصدر، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام تلك القوات لقرية الطبقة ليلة أمس، ونُقل على إثرها إلى مستشفى دورا الحكومي حيث أُعلن عن استشهاده.
وعم الإضراب الشامل، بلدة دورا وقراها، تلبية لدعوة حركة "فتح"، حدادا على روح الشهيد أبو عطوان.
يشار إلى أن الشهيد متزوج منذ شهرين، وهو معتقل محرر، أمضى في معتقلات الاحتلال ما يقارب 5 أعوام.
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