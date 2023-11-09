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تشييع جثمان الشهيد أنس أبو عطوان في دورا جنوب غرب الخليل

11/9/2023 6:15:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network )

الخليل 9-11-2023 وفا- شيعت جماهير غفيرة من أبناء محافظة الخليل، اليوم الخميس، جثمان الشهيد أنس ناصر أبو عطوان (30 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الطبقة جنوب غرب الخليل.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى دورا الحكومي، وصولا إلى منزل العائلة في قرية الطبقة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ثم نُقل إلى مسجد دورا الكبير وسط البلدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يُحمل على الأكتاف في مسيرة حاشدة إلى مقبرة النبي نوح حيث ووري الثرى.

ورفع المشاركون في التشييع العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

واستُشهد أبو عطوان متأثرا بجروح بالغة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في الصدر، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام تلك القوات لقرية الطبقة ليلة أمس، ونُقل على إثرها إلى مستشفى دورا الحكومي حيث أُعلن عن استشهاده.

وعم الإضراب الشامل، بلدة دورا وقراها، تلبية لدعوة حركة "فتح"، حدادا على روح الشهيد أبو عطوان.

يشار إلى أن الشهيد متزوج منذ شهرين، وهو معتقل محرر، أمضى في معتقلات الاحتلال ما يقارب 5 أعوام.


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