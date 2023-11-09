مسؤول أممي: الصراع في غزة حريق قد يمتد لباقي المنطقة

أكد منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث اليوم الخميس أن الصراع في غزة حريق قد يمتد إلى باقي المنطقة، قائلاً إن السماح باستمرار الوضع الراهن في القطاع سيكون "مهزلة".

وأردف في افتتاح مؤتمر عن غزة في باريس "لا يمكن أن تكون الأمم المتحدة جزءا من مقترح من جانب واحد لدفع الفلسطينيين إلى ما يسمى مناطق آمنة".

كما عبر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الخميس عن قلقه من خطر اتساع الوضع في غزة، مضيفا أن الضفة الغربية "تغلي".

وقال لازاريني إن هناك حاجة إلى استمرار إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مؤثر لغزة بما يشمل الوقود.

وأضاف أن المساعدات التي تدخل عبر رفح غير كافية، وأنه يجب فتح جميع المعابر إلى غزة.





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