كان قرار قاسياً.. تين هاغ يعلق على طرد راشفورد أمام كوبنهاغن

فتح إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد، النار على قرار الحكم دوناتاس روسماس بإشهار البطاقة الحمراء لهدّافه ماركوس راشفورد.

وكان راشفورد قد دهس بحذائه على كاحل إيلياس جيليرت، لاعب كوبنهاغن الدنماركي، خلال لقاء الفريقين ضمن رابع جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعاد روسماس إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" ليتحقق من اللقطة، قبل أن يقرر طرد نجم مانشستر يونايتد بشكلٍ مباشر، ولعب اليونايتد منقوصاً منذ الدقيقة 42، مما ساهم في انقلاب الطاولة عليه.

فبعد أن كان مانشستر يونايتد متقدماً على كوبنهاغن بهدفين دون رد، وجد الفريق الضيف نفسه يخسر المواجهة بنتيجة 3/4.

وأكد تين هاغ في تصريحاتٍ نقلتها قناة "أي اس بي إن" الرياضية، "البطاقة الحمراء غيّرت كل شيءٍ".

وأكمل متحدثا عن راشفورد: "البطاقة الحمراء كانت قاسية، راشفورد كان ساعياً للمس الكرة".

وانتقد تين هاغ طريقة عمل "الفار"، قائلاً: "حينما تجمّد اللقطة، فإنها تبدو أسوأ دائماً مما كانت عليه، ولقد اتخذ التحكيم وقتاً طويلاً ليحوّلها إلى حالةٍ تستحق البطاقة الحمراء".

وعبّر تين هاغ أيضاً عن استيائه من قرار التحكيم باحتساب هدفي محمد اليونسي وديوجو جونكالفيس، لاعبي كوبنهاغن.

وقال تين هاغ: "استقبلنا هدفين لم يكن من المفترض احتسابهما أبداً قبل انتهاء الشوط الأول، فالهدف الأول كان من حالة تسللٍ، وقدم اليونسي كانت أمام آندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، وركلة الجزاء التي نتج عنها الهدف الثاني كانت مثاراً للشكوك".

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