سيدة تدعي اتصالها وطفليها مع كائنات فضائية وتكشف موعد ظهورهم علناً

تدعي أم لطفلين أنها وطفليها يتواصلون بانتظام مع الكائنات الفضائية، وذلك بعد أن بدأت في الاتصال بالكائنات الفضائية في سن السابعة عشرة، وتقول إن أطفالها يعرفون متى تخطط الكائنات الفضائية "للظهور" على الأرض.

بولينا مارتينيز، 36 عامًا، هي فنانة ومنشئة محتوى تعيش مع طفليها، اللذين يبلغان من العمر ثمانية وتسعة أعوام، ولديها 94000 متابع على TikTok حيث تنشر مقاطع تتعلق بالكائنات الفضائية، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت بولينا، من المكسيك، "بدأ اهتمامي لأول مرة عندما كان عمري حوالي 13 عامًا وكان زوج أمي يتحدث عن هذا الموضوع، وعلى مدى السنوات الست الماضية، كنت على اتصال مع كائن بليديان [نوع من الكائنات الفضائية] الذي يعلمني عن "الماتريكس"، على الرغم من أنه يشير إليه باسم "البرنامج".

وفي أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع، قالت مارتينيز إن طفليها يتواصلان بانتظام مع كائنات غير بشرية، ما أثار جدلاً عبر الإنترنت حول هذا الموضوع.

وقالت: "بدأ الأمر مع ابني عندما كان في الرابعة من عمره". كان يتحدث عن كائن كان يسميه "صديقي الأرجواني وأن الكائن الفضائي فتاة وأنها ستأخذه بالطيران خارج الكوكب"، وما زالا على اتصال.

لقد أظهرت له كوكبها، ومن المثير للدهشة أننا التقينا بأشخاص آخرين رأوا نفس الكوكب بالضبط في أحلامهم أو رؤاهم."يقولون إنه موجود في مجموعة النجوم الثريا".

وأضافت "من المهم أن أذكر أنني لم أتحدث أبدًا مع أطفالي عن الكائنات الفضائية أو أي شيء من هذا القبيل، على وجه التحديد لأنني لم أرغب في وضع هذا النوع من المعلومات في أذهانهم حتى يكبروا".

وعندما سُئلت عن نوع الرسائل التي يتلقونها من جهات اتصالهم الفضائية، قالت بولينا إن معظمها يتعلق بالموجات الكبيرة من الطاقة التي يتلقاها كوكبنا حاليًا، مضيفة "يسميها ابني البوابة التي تصل من خلالها الطاقة".

وذكرت "يقول إن الطاقة السلبية كان لها الكثير من القوة على هذا الكوكب على مر السنين وهذه الطاقة الجديدة تمتصها وتحولها إلى طاقة إيجابية وترسلها مرة أخرى.

وتضيف على لسان ابنها "إن الطاقة السلبية سيكون لها دائمًا مكان هنا لأننا في الواقع لا نستطيع أن نعيش بدونها، ولكن مع ذلك سوف تتحول بحيث لا تكون سيئة كما كانت من قبل، وعندها يمكن أن يرتفع وعينا ستعمل هذه الطاقات الجديدة أيضًا على إعدادنا لإجراء اتصال مفتوح مع كائنات خارج كوكب الأرض".

وقالت "يقول ابني إنهم سيبدأون في الظهور جسديًا بين عامي 2025 و2028، وستساعدنا هذه الطاقات في الحفاظ على هدوئنا".



