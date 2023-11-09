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«ديزني» تقلص خسائرها في مجال البث المباشر خلال الربع الأخير

11/9/2023 6:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت شركة ديزني الأمريكية العملاقة للترفيه إنها قلصت خسائرها في مجال البث المباشر.

وفي الربع الأخير سجل قسم البث في ديزني خسائر بمقدار 387 مليون دولار، وفي نفس الربع من العام السابق خسر القسم 1.47 مليار دولار.

واكتسبت خدمة «ديزني+» 7 ملايين عميل اشتراك في غضون ثلاثة أشهر، ولديها الآن 112.6 مليون مستخدم في عرضها الأساسي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر في بيان: «تعكس نتائجنا هذا الربع التقدم الكبير، الذي أحرزناه خلال العام الماضي، بينما لا يزال أمامنا عمل للقيام به، فقد سمحت لنا هذه الجهود بتجاوز هذه الفترة من الإصلاح والبدء في بناء أعمالنا مرة أخرى».

وزادت ديزني مبيعاتها المجمعة بنسبة 5% إلى 21.24 مليار دولار في الربع الرابع الذي انتهى في سبتمبر، وارتفعت الأرباح إلى 694 مليون دولار من 254 مليون دولار قبل عام،

وارتفع سعر السهم بنحو 3% في بعض الأحيان بعد ساعات التداول.

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