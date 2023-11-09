الأسهم الأوروبية تستقر.. واليابانية تتعافى بعد يومين من الخسائر

استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بعد أن قلصت مواقف صناع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي تفاؤل السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، فيما يترقب المستثمرون مرة أخرى، تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

ولم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيراً يذكر خلال التداولات المبكرة، بعد أن لامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة.

وأشار صناع سياسة بالبنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، إلى أن هناك حاجة لإحراز مزيد من التقدم في كبح التضخم، وأن الشركات والحكومات بحاجة إلى التعاون لتجنب المزيد من تشديد السياسة.

وصعد سهم أسترازينيكا 1.6 في المئة، بعدما عززت توقعاتها للأرباح السنوية، وأعلنت عن أرباح وإيرادات أفضل من المتوقع للربع الثالث.

وقفز سهم شنايدر إلكتريك 5.8 في المئة، بعد الكشف عن نظرة الشركة المستقبلية طويلة المدى.

ونزل سهم فلاتر 8.3 في المئة، بعدما توقعت أكبر شركة في العالم للمراهنات عبر الإنترنت، أن تأتي أرباح العام ككل عند الحد الأدنى من نطاق توقعاتها السابقة، الأمر الذي قاد بدوره إلى هبوط قطاع السفر والترفيه 2.2 في المئة.





اليابان

حقق المؤشر نيكاي الياباني مكاسب قوية عند الإغلاق، منهياً خسائر مني بها على مدى يومين، مدعوماً بنتائج أعمال قوية، ساعدت في رفع أسهم شركات الطاقة والسلع الاستهلاكية.

وأغلق نيكاي على ارتفاع نسبته 1.49 في المئة، مسجلاً 32646.46 نقطة، معوضاً أغلب التراجع الذي بلغت نسبته 1.66 في المئة على مدى الجلستين السابقتين. ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر، وعددها 225، ارتفع 169، وتراجع 54، واستقر سهمان.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.26 في المئة.

ورغم أن شركة كوزمو إنرجي ليست مدرجة على نيكاي، لكنها دفعت أسهم شركات طاقة أخرى للارتفاع، بعد أن قفز سهمها بنحو تسعة في المئة، إثر مراجعتها لتوقعات الأرباح بالرفع. وزاد سهم إديميتسو كوسان 3.11 في المئة، وسهم إنيوس 1.67 في المئة.

وحقق سهم شركة كاسيو المصنعة للساعات والحاسبات الآلية، أكبر نسبة صعود على نيكاي، إذ قفز بنحو سبعة في المئة، بعد إعلان نتائج مالية إيجابية.

وزاد سهم نينتيندو للألعاب 5.57 في المئة، مواصلة مكاسب نسبتها 6.09 في المئة، حققتها الجلسة السابقة بفضل إعلان توقعات تسجيل أرباح ومبيعات قوية.

وجاء سهم كاو لمستحضرات التجميل في المرتبة الثالثة من الصعود، بعد ارتفاع يقارب الخمسة في المئة، بعد إعلان نتائج الأعمال.

ويصل موسم إعلان نتائج الأعمال لذروته في اليابان، غداً الجمعة، وسينتهي إلى حد كبير بحلول يوم الثلاثاء.

كما تسببت النتائج المالية في هبوط كبير لبعض الأسهم أيضاً على نيكي، مع نزول فوجيكورا لتصنيع المكونات الإلكترونية وشارب، بأكثر من عشرة في المئة.