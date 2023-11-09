مسؤول عسكري إسرائيلي: لا أزمة إنسانية في قطاع غزة

أكد مسؤول عسكري إسرائيلي الخميس أن "لا أزمة إنسانية في قطاع غزة" مقرا في الوقت نفسه بوجود تحديات عدة في القطاع الفلسطيني مع استمرار الحرب الشرسة.

وقال رئيس هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع (كوغات) موشيه تيترو "نعلم أن هناك الكثير من الصعوبات، ولكن يمكنني القول إن لا أزمة إنسانية في قطاع غزة".

وبحسب تيترو فإن الجيش الإسرائيلي يسهل نقل المساعدات إلى غزة لا سيما "الماء والغذاء والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية للملاجئ".

وأتت تصريحات تيترو في وقت افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا إنسانيا حول المساعدات لغزة في باريس.

ودعا ماكرون إلى العمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وهدنة إنسانية سريعة في القطاع الذي تستمر إسرائيل في قصفه منذ السابع من أكتوبر المنصرم.

وشنّت حماس قبل شهر هجوما مباغتا غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية على جنوب إسرائيل حيث قتل 1400 شخص، غالبيتهم من المدنيين قضوا بمعظمهم في اليوم الأول للهجوم، واحتجزت حماس 239 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وأوقع القصف الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 10569 قتيلا، معظمهم مدنيون، بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة، و26475 جريحا وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.



