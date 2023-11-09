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رحيل شرودر يقرّب رحيمي من اتحاد جدة

11/9/2023 5:24:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يسعى آلفريد شرودر المدير الفني السابق لنادي العين، إلى جلب المغربي سفيان رحيمي معه إلى محطته التدريبية المقبلة.

وبحسب موقع "lesiteinfo" المغربي، فإن رحيل شرودر عن العين يقرّب رحيمي من اللعب في اتحاد جدة.

وأوضح الموقع المغربي بأن شرودر اشترط مقابل تدريب اتحاد جدة أن يقوم بانتداب أسماء جديدة، ومن المتوقع أن يكون رحيمي على رأسها.

وأكد الموقع بأن مطالب شرودر بإجراء تعاقدات جديدة يعد تحسباً لمشاركتها في كأس العالم للأندية 2023.

وكان شرودر انفصل بالتراضي عن العين خلال الساعات القليلة الماضية، مما عزز من الأقاويل حول تعيينه مدرباً لاتحاد جدة، بعد رحيل نونو سانتو عن تدريب الفريق السعودي بسبب تردي العروض والنتائج.

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