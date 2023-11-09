رحيل شرودر يقرّب رحيمي من اتحاد جدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
يسعى آلفريد شرودر المدير الفني السابق لنادي العين، إلى جلب المغربي سفيان رحيمي معه إلى محطته التدريبية المقبلة.
وبحسب موقع "lesiteinfo" المغربي، فإن رحيل شرودر عن العين يقرّب رحيمي من اللعب في اتحاد جدة.
وأوضح الموقع المغربي بأن شرودر اشترط مقابل تدريب اتحاد جدة أن يقوم بانتداب أسماء جديدة، ومن المتوقع أن يكون رحيمي على رأسها.
وأكد الموقع بأن مطالب شرودر بإجراء تعاقدات جديدة يعد تحسباً لمشاركتها في كأس العالم للأندية 2023.
وكان شرودر انفصل بالتراضي عن العين خلال الساعات القليلة الماضية، مما عزز من الأقاويل حول تعيينه مدرباً لاتحاد جدة، بعد رحيل نونو سانتو عن تدريب الفريق السعودي بسبب تردي العروض والنتائج.
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