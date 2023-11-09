الجمعة 10 نوفمبر.. انطلاق كرنفال سباقات دبي برعاية طيران الإمارات

تنطلق غداً الجمعة فعاليات الأمسية الافتتاحية لكرنفال سباقات دبي على المضمار العالمي "ميدان"، برعاية "طيران الإمارات"، وذلك ضمن 15 أمسية يستضيفها المضمار في الموسم الجديد، والذي يختتم بسباق "كأس دبي العالمي" في 30 مارس المقبل.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "نتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على دعم طيران الإمارات بصفتها الراعي الرسمي لكأس دبي العالمي منذ انطلاقته في عام 1996، والراعي الرئيسي لسباق سوبر ساترداي، ما عزز مكانة ناقلتنا الوطنية كأحد أبرز الداعمين العالميين لسباقات الخيل في جميع أنحاء العالم".

وأوضح: "نتطلع لبداية موسم سباقات مثير آخر، يبدأ بليلة الافتتاح على مضمار ميدان ويتوج بكأس دبي العالمي".

وكان نادي دبي لسباق الخيل أعلن مؤخرا عن الصيغة الجديدة لكرنفال سباقات دبي، ضمن مبادرة لتطوير شكل ومحتوى الحدث وتوسيع نطاقه الجغرافي ومداه الزمني، مع رفع الجوائز المالية إلى مستويات قياسية، وإضافة مكافآت تشجيعية بملايين الدولارات ضمن مبادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة.

كما يتضمن التطوير تنظيم أمسيات حصرية ترفيهية واجتماعية لاستقطاب شرائح جديدة لمجتمع السباقات المتنامي في دبي، مع توفير اسطبلات مجانية للخيول الدولية المدعوة، وغيرها من المزايا التي تتواصل عبر 14 أمسية تتضمن أمسية سوبر ساترداي في 2 مارس برعاية طيران الإمارات أيضاً، وتختتم في 8 مارس المقبل.

وتأتي الهيكلة الجديدة للكرنفال منسجمة مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لجعل دبي مركزاً عالمياً لسباقات الخيل، بحيث يمكن للملاك والمدربين اتخاذ دبي مركزاً رئيسياً لخيولهم وفق برمجة مدروسة تمكنهم من استهداف السباقات الكبرى في دبي والدولة، والدول المجاورة التي تشهد نمواً متسارعاً في سباقاتها.

وتتميز دبي بوفرة وجودة المرافق ذات الطراز العالمي، والخبرات التراكمية لإدارة الفعاليات الكبرى، والبنية التحتية والتنظيمية المتكاملة، وخدمات الضيافة التي لا تضاهى.

ويمثل ارتباط "طيران الإمارات" برعاية الأمسية الافتتاحية، مشاركة منها في قيم الرقي والتنافسية العالمية التي تميز الكرنفال منذ انطلاقته الأولى في 2004.

وتتضمن الأمسية الافتتاحية 8 أشواط مفتوحة جميعها أمام المنافسين الدوليين، وتطلق الناقلة مسمياتها المختارة على جميع أشواط الأمسية، مثل الإمارات للشحن الجوي، الإمارات للعطلات، الإمارات سكاي واردز، الشوط الرئيسي برعاية طيران الإمارات.

وتشمل الأمسية شوطين رئيسيين بفئة هانديكاب جائزة كل منهما 210 آلاف درهم، ولا يقل الحد الأدنى لجوائز الأشواط في الأمسية وفي كل أشواط الكرنفال عن 165 ألف درهم.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل أهمية رعاية "طيران الإمارات" حفل السباقات الأول هذا الموسم على مضمار ميدان والأول أيضاً في الكرنفال.

وقال: "نتطلع لمواصلة العمل مع طيران الإمارات خلال الموسم الجديد بدءاً من هذه الأمسية الافتتاحية، ونتمنى للمشاركين المحليين والدوليين كل التوفيق والسلامة".

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