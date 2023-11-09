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وزارة الخارجية التركية: تقرير المفوضية الأوروبية «متحيز ومتحامل» بشأن مسعى تركيا للانضمام لعضوية التكتل

11/9/2023 5:24:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وزارة الخارجية التركية إن التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية بشأن المسعى التركي المتعثر منذ فترة طويلة للانضمام لعضوية التكتل "متحيز ومتحامل".

وانتقد تقرير للمفوضية أمس الأربعاء "التراجع الخطير" لتركيا فيما يتعلق بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.

وقالت الخارجية التركية في بيان "نرفض بشكل قاطع الادعاءات التي لا أساس لها والانتقادات المتحيزة، خاصة فيما يتعلق بالمعايير السياسية والفصل الخاص بالقضاء والحقوق الأساسية".

وأشارت المفوضية أيضا إلى أن تركيا لم تلتزم بمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في حربها ضد الإرهاب.

وقالت الوزارة التركية إن هذه الانتقادات غير عادلة وتعكس "عدم صدق النهج وازدواجية المعايير الواضحة في الاتحاد الأوروبي" مضيفة أن قضايا الحقوق الأساسية محل خلاف حتى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويهدف تقرير المفوضية إلى إظهار أحدث ما أحرزته تركيا باتجاه تحقيق معايير عضوية الاتحاد الأوروبي وقد يلقي بظلاله على العلاقات المتوترة بالفعل بسبب الهجرة ومؤخرا بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وتتعثر مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بعد إطلاق محادثات العضوية في عام 2005.

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