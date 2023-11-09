انطلاق حملة «تراحم من أجل غزة» بقاعة الإمارات للضيافة بعجمان

انطلقت قبل قليل في قاعة الإمارات للضيافة بعجمان، حملة (تراحم من أجل غزة)، التي تهدف إلى دعم الأشقاء في فلسطين، وذك ضمن الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين في غزة، حيث تم تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتأثرين من الاشقاء الفلسطينيين -خصوصا- حزم الاطفال والنساء.

استنفار

واستنفر مكتب هيئة الهلال الأحمر في عجمان الجهود الإنسانية لتلبية نداء إغاثة الاشقاء في فلسطين، لتوفير آلاف الحزم الإغاثية العاجلة للمتضررين، لاستكمال مشروع الحملة من مختلف الجهات الإنسانية والأفراد بما يترجم قيم الإمارات التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-، حيث انطلقت الكثير من الحملات الخيرية التي تهدف الى إغاثة الجوعى و اللاجئين في مختلف بقاع العالم، منها حملة اغاثة السوريين ومد يد العون لهم، والتي خصصت

للاجئين من الأطفال والشيوخ والنساء، وهي حملات – دائما – ما تأتي في وقتها باعتبار تلك الفئات من أكثر فئات المجتمع ضعفاً وحاجة.

استجابة فورية

وأضاف أن استجابة الإمارات الفوري والدعم المباشر للجوعى والمعوزين داخل وخارج أرض الوطن، مكنها في أن تتبوأ المراكز الأول عالمياً في قيمة المساعدات الانسانية الأمر الذي جعل كل دول وشعوب العالم تنظر بإعجاب لتلك الحملات الإغاثية التي تطلقها في كافة المناسبات، مؤكداً أن تلك الحملة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، مؤكداً أن تلك الحملة وغيرها من المبادرات تعكس مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.

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