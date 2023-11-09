388 مليون درهم أرباح «الأنصاري» في 9 أشهر.. والتوزيعات 4 فلوس للسهم

أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023، والربع الثالث من عام 2023، المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2023، حيث ارتفع الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 1.5% على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، نتيجة لزيادة الطلب بنسبة 10% على جميع منتجات وخدمات المجموعة، والتي قابلها انخفاض في أعمال التحويلات المالية.

وبلغ الربح الصافي 388 مليون درهم، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 9.4% على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل أساسي بالانخفاض المؤقت في التحويلات الشخصية الصادرة إلى البلدان المستقبلة الرئيسية، وزيادة في النفقات العامة، والنفقات التي لم تقابلها الزيادة المخطط لها في الرسوم، والتي لا تزال في انتظار الموافقات التنظيمية.

وشهد الدخل التشغيلي غير التحويلي في جميع القطاعات، باستثناء التحويلات المالية، زيادة بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، ومع ذلك فقد شهدنا انخفاضاً بنسبة 5% في الدخل التشغيلي من التحويلات المالية، نتيجة للتحديات المتعلقة بأسعار الصرف الموازية في البلدان المستقبلة الرئيسية، مثل الهند، ومصر، وباكستان.

كما شهد الدخل التشغيلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 1.5 % ليصل إلى 863 مليون درهم، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو قوي بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي في إجمالي عدد المعاملات المنجزة، عبر مختلف حلول وخدمات المجموعة.

وشهدت المنتجات في جميع أنحاء الأعمال طفرة في الطلب، وخاصة قطاع أعمال الشركات، حيث سجلت الشركة نمواً في قيمة المعاملات بنسبة 22.5% على أساس سنوي يصل إلى 79.2 مليار درهم، بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة لتوسيع عروضها المؤسسية وتعزيز خدماتها، التي تلبي احتياجات الشركات. بالإضافة إلى ذلك يعزى النمو إلى الارتفاع الكبير في أعمال البطاقات مسبقة الدفع والمتعددة العملات، ونظام حماية الأجور.

وحافظت المجموعة على تدفقات نقدية حر ة عند مستوى جيد، بلغ 407 ملايين درهم مدعومة بقدرة تحويل الدخل التشغيلي إلى تدفقات نقدية بلغت 93%.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 5% على أساس سنوي، لتبلغ 285 مليون درهم، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض في أعمال التحويلات المالية، والذي قابله جزئياً نمو قوي في الأوراق النقدية ونظام حماية الأجور، وغيرها من الخدمات.

وشهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك انخفاضاً بنسبة 19.5%، لتصل إلى 140 مليون درهم، بسبب تكاليف التشغيل المرتفعة، ونتيجة توسع شبكة المجموعة، والتكاليف المتزايدة، التي تشكل اتجاهاً سائداً على مستوى القطاع والهوامش المنخفضة في أعمال التحويلات المالية.

وانخفض الربح الصافي للأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 21.2%، ليصل إلى 125 مليون درهم، بفعل ارتفاع رسوم الاستهلاك الناجم عن توسيع شبكة الفروع والانخفاض المؤقت في التحويلات الشخصية الصادرة إلى البلدان المتلقية الرئيسية.

وأعلنت المجموعة عن حصولها على موافقة المساهمين على أول دفعة مرحلية مقترحة لتوزيعات الأرباح بقيمة 300 مليون درهم بسعر 4 فلوس للسهم الواحد، كما تم الإعلان عنه خلال الاكتتاب العام، على أن يتم صرف الدفعة الثانية في أبريل 2024.

الجدير بالذكر أن عائد توزيعات الأرباح الضمني يبلغ 7% اعتباراً من سعر الإغلاق البالغ 1.15 درهم للسهم الواحد في 31 أكتوبر 2023 بناء على توزيعات الأرباح البالغة 600 مليون درهم.

وشهدت المجموعة زيادة عدد الموظفين بنسبة 12%، خلال فترة الـ9 أشهر من العام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، ويأتي النمو المستمر في عدد الموظفين تماشياً مع استراتيجية المجموعة التوسعية

كما سجلت المجموعة نمواً لافتاً على صعيد التوطين خلال فترة الـ 9 أشهر من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث ارتفع عدد الموظفين الإماراتيين بنسبة 59%.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي القائمة عالمياً تبقى ثقتنا كبيرة بقوة أصولنا الأساسية وإمكاناتها والقيمة المضافة، التي تقدمها في السوق. وتشمل هذه الأصول علامتنا التجارية الرائدة وميزانيتنا العمومية المتينة، إلى جانب شبكة فروعنا الواسعة وقدراتنا الرقمية المتميزة، بالإضافة إلى مجموعتنا المتنوعة والمرنة من الخدمات والحلول المالية، وتجعلنا هذه الأصول الاستثنائية في وضع إيجابي لتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا مع تقديم نتائج مالية قوية باستمرار.

ونحن فخورون بريادتنا للسوق عبر مختلف منتجاتنا وخدماتنا، وكذلك بالتزامنا الثابت بتحقيق أهدافنا للنمو، وعلى الرغم من وجود انخفاض في قيمة الدخل التشغيلي الناتج عن التحويلات المالية، إلا أننا نتوقع أنه سيتعدل في المستقبل القريب.

من جانبه قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «يسعدنا مشاركة هذه الإنجازات الاستثنائية، التي حققتها شركة الأنصاري للخدمات المالية خلال الأشهر التسعة الماضية».

وكان من بين خدماتنا المتميزة في هذا الربع أعمال الأوراق النقدية وصرف العملات الأجنبية، التي شهدت نمواً كبيراً، مدفوعة بزيادة النشاط السياحي، ما يعكس تكيفنا بشكل فعال مع متطلبات السوق وزيادة فرص النمو.

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