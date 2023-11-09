«ميتا» ترغب في تمييز المحتوى السياسي المنتج بالذكاء الاصطناعي

قالت شركة التكنولوجيا العملاقة «ميتا بلاتفورمز»، مالكة منصتي فيسبوك وإنستجرام، إنها ستطالب المعلنين الذين ينشرون محتوى ترويجياً سياسياً منتجاً بمساعدة الذكاء الاصطناعي بالإعلان عن ذلك.

وينطبق هذا على سبيل المثال على إنشاء محتوى يعطي انطباعاً خطأ بأن شخصاً ما قال أو فعل شيئاً، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تستطيع توليد صور واقعية بمجرد إدخال مواصفات بسيطة، وهو ما يسهل إنشاء صور أو فيديوهات بمعلومات خطأ.

وقالت الشركة: إن المعلنين الذين ينشرون هذه الإعلانات غير ملزمين بالكشف عن توقيت إنشاء أو تعديل هذا المحتوى الرقمي عندما لا يكون ذلك مؤثراً بالنسبة للادعاء أو التأكيد أو المشكلة، التي يتحدث عنها الإعلان، مثل قص صورة أو تصحيح لون، إلا إذا كانت هذه التغييرات لها تأثير جوهري على الادعاء أو التأكيد أو المشكلة المثارة في الإعلان.

وكشفت «ميتا» في وقت سابق هذا الأسبوع عن قواعد جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات السياسية،

وقررت «ميتا» منع مصممي الحملات السياسية والمعلنين في القطاعات العامة الخاضعة للقواعد الحكومية من استخدام منتجاتها الإعلانية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتهدف «ميتا» من هذه الخطوة منع إساءة الاستخدام المحتملة لأدواتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ونشر معلومات انتخابية مضللة.

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