جنرال موتورز توقف إنتاج السيارة الفان ذاتية القيادة كروز أوريجن

أعلنت شركة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة وقف إنتاج سيارتها «كروز أوريجن» ذاتية القيادة كلياً من فئة الفان، التي تم تطويرها بشكل مشترك مع شركتي هوندا وكروز، وجاء قرار وقف إنتاج السيارة بعد إعلان شركة كروز وقف تشغيل كل سياراتها ذاتية القيادة على مستوى الولايات المتحدة.

تأتي هذه الخطوة بعد قرار السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا تعليق رخص تسيير السيارات «كروز أوريجن» ذاتية القيادة، بسبب خطورتها على الناس.

وذكرت مجلة فوربس الأمريكية أن كيلي فوجت الرئيس التنفيذي لشركة كروز أبلغ موظفيها، خلال اجتماع شامل أن الشركة أنتجت بالفعل مئات السيارات من طراز «كروز أوريجن»، وأن المخزون من هذه السيارات سيكون كافياً لتلبية الطلب على المدى القريب لحين استئناف الإنتاج.

وفي فبراير من العام الماضي تقدمت شركة كروز بطلب إلى إدارة السلامة المرورية الأمريكية للحصول على رخصة لاستخدام 2500 سيارة أوريجن ذاتية القيادة على الطرق العامة في الولايات المتحدة. من ناحيتها لم تبت إدارة السلامة المرورية في طلب الشركة حتى الآن، وبدأت تحقيقين، للتأكد من سياسات الأمان والسلامة في شركة كروز.

وفي ديسمبر الماضي أطلقت السلطات الأمريكية أول تحقيق بشأن صدم إحدى سيارات كروز لأحد المشاة في سان فرانسيسكو، وفتحت السلطات تحقيقاً ثانيا في الشهر الماضي. كما فتحت إدارة السلامة المرورية الباب أمام تلقي الشكاوى من سيارات كروز لا تراعي سلامة المشاة أو راكبي الدراجات.

وقالت إدارة السلامة المرورية إنها تشعر بالقلق من احتمال عدم تعامل شركة كروز مع عوامل حماية مستخدمي الطرق والشوارع بالحرص الكافي.

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