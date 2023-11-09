يعيش في عالم آخر.. أنشيلوتي يرد على انتقادات بيكيه اللاذعة

رفض كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، التصريحات الجارحة من جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق.

وأجرى بيكيه مقابلةً مع إذاعة "آر ايه سي 1" الكتالونية، ووجّه انتقادات لاذعة إلى ريال مدريد، حيث قال: "الريال لا يقدّم الكثير لكنه يحقق النتائج، وحينما يحل فبراير المقبل سيكونون مرشحين للتتويج بكل الألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا".

وأكمل: "حينما نتوّج نحن برشلونة، فإن الناس تتذكر ذلك للأبد، وحينما يتوّج ريال مدريد يكون ذلك مجرد لقب إضافي".

ووصف بيكيه آخر لقبٍ حققه ريال مدريد على مستوى دوري أبطال أوروبا في 2022، الذي كان بقيادة أنشيلوتي، بأنه معجزة لأنهم كانوا ثاني أفضل فريقٍ في كل دورٍ، ولا أحد سيتذكر ذلك اللقب، على حسب وصفه.

واختار أنشيلوتي الرد بعد رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، تحديداَ بعد انتصار فريقه على سبورتينغ براغا البرتغالي بثلاثيةٍ نظيفة.

وقال أنشيلوتي عن بيكيه: "يعيش في عالمه الخاص، إنه ليس العالم الذي يعيش فيه ريال مدريد".

وشدد أنشيلوتي: "أؤكد لكم بأن ولا مشجعاً لريال مدريد نسي تتويجنا بدوري أبطال أوروبا للمرة 14"، في إشارةٍ إلى اللقب الذي حققه الريال في 2022 تحت قيادته.

واسترسل كارلو: "لقد كانت نسخةً من دوري أبطال أوروبا ستخلد في الذاكرة للأبد".

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