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تعليمات اللاسلكي وراء استبدال ساكا أمام إشبيلية

11/9/2023 5:24:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قلل ميكيل آرتيتا مدرب أرسنال، من الآلام التي شعر بها نجمه بوكايو ساكا في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وكان ساكا توهّج في مواجهة أرسنال ضد إشبيلية، وسجل الهدف الذي ضمن لأرسنال الانتصار بنتيجة 0/2، إلا أن الدولي الإنجليزي لم يستطع إكمال المواجهة، وخرج كبديلٍ في الدقيقة 85.

وأثار ساكا القلق، لا سيما وأنه كان قد غاب عن صفوف أرسنال مؤخراً، لما يصل إلى 37 يوماً بسبب إصابةٍ على مستوى الفخذ.

وطمأن أرتيتا في تصريحاتٍ نقلها الموقع الرسمي لنادي أرسنال بأن ساكا تعرّض إلى "ركلةٍ ليس إلا".

ولفت أرتيتا إلى أنه اتخذ القرار باستبدال ساكا حينما أخبره المعالجون البدنيون عبر جهاز اللاسلكي بأنه ليس قادراً على إكمال المباراة.

ونوّه أرتيتا بهذا الصدد: "إذاً هو سوف يعاني من بعض الانزعاج، ولكني آمل، وسوف أفترض، بأنه سيكون على خير ما يرام".

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