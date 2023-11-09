تعليمات اللاسلكي وراء استبدال ساكا أمام إشبيلية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قلل ميكيل آرتيتا مدرب أرسنال، من الآلام التي شعر بها نجمه بوكايو ساكا في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
وكان ساكا توهّج في مواجهة أرسنال ضد إشبيلية، وسجل الهدف الذي ضمن لأرسنال الانتصار بنتيجة 0/2، إلا أن الدولي الإنجليزي لم يستطع إكمال المواجهة، وخرج كبديلٍ في الدقيقة 85.
وأثار ساكا القلق، لا سيما وأنه كان قد غاب عن صفوف أرسنال مؤخراً، لما يصل إلى 37 يوماً بسبب إصابةٍ على مستوى الفخذ.
وطمأن أرتيتا في تصريحاتٍ نقلها الموقع الرسمي لنادي أرسنال بأن ساكا تعرّض إلى "ركلةٍ ليس إلا".
ولفت أرتيتا إلى أنه اتخذ القرار باستبدال ساكا حينما أخبره المعالجون البدنيون عبر جهاز اللاسلكي بأنه ليس قادراً على إكمال المباراة.
ونوّه أرتيتا بهذا الصدد: "إذاً هو سوف يعاني من بعض الانزعاج، ولكني آمل، وسوف أفترض، بأنه سيكون على خير ما يرام".
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