الوحدة يقيل موسيماني والهولندي آرنو بويتنويغ مدرب الرديف بديلاً

قرر نادي الوحدة إقالة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بسبب النتائج المتذبذبة والمستوى غير المقنع منذ بداية الموسم الحالي، وذلك على الرغم من تحقيق الفريق الفوز في آخر مباراتين على حساب اتحاد كلباء وعجمان، ليصبح موسيماني الضحية السابعة في الدوري الإماراتي هذا الموسم.

وعلم "البيان" أن إدارة الوحدة قررت الانفصال رسمياً عن موسيماني وإسناد المهمة إلى الهولندي آرنو بويتنويغ مدرب فريق الرديف، الذي يعود لقيادة الفريق الأول مرة أخرى بعدما قاد الفريق حتى نهاية الموسم الماضي خلفاً للإسباني مانويل خيمينيز.

وأكد مصدر أن علاقة الوحدة بموسيماني انتهت، وسيقود بويتنويغ تدريبات الفريق اعتباراً من غد الجمعة، حيث يعود العنابي لاستئناف تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام.

وغاب موسيماني عن مباراة الوحدة وعجمان الأخيرة في الدوري بسبب وعكة صحية دخل على إثرها المستشفى لعدة أيام، قبل أن يخرج من المستشفى عقب تحسن حالته.

وقاد موسيماني الوحدة في 14 مباراة منذ توليه المهمة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وخسر 6، إذ قاد الفريق إلى دور الـ 16 من البطولة العربية التي أقيمت قبل بداية الموسم، وخرج أمام الشباب السعودي بركلات الجزاء الترجيحية، وخاض 7 مباريات في الدوري، حيث فاز على الجزيرة وحتا واتحاد كلباء وعجمان، وخسر من البطائح وشباب الأهلي وبني ياس، كما لعب 3 مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فاز خلالها على الإمارات في مباراتين، وخسر في ذهاب الدور ربع النهائي أمام الجزيرة.

ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، والخسارة في 3 مباريات.

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