Thursday, 09 November 2023 02:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوحدة يقيل موسيماني والهولندي آرنو بويتنويغ مدرب الرديف بديلاً

11/9/2023 5:24:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر نادي الوحدة إقالة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بسبب النتائج المتذبذبة والمستوى غير المقنع منذ بداية الموسم الحالي، وذلك على الرغم من تحقيق الفريق الفوز في آخر مباراتين على حساب اتحاد كلباء وعجمان، ليصبح موسيماني الضحية السابعة في الدوري الإماراتي هذا الموسم.

وعلم "البيان" أن إدارة الوحدة قررت الانفصال رسمياً عن موسيماني وإسناد المهمة إلى الهولندي آرنو بويتنويغ مدرب فريق الرديف، الذي يعود لقيادة الفريق الأول مرة أخرى بعدما قاد الفريق حتى نهاية الموسم الماضي خلفاً للإسباني مانويل خيمينيز.

وأكد مصدر أن علاقة الوحدة بموسيماني انتهت، وسيقود بويتنويغ تدريبات الفريق اعتباراً من غد الجمعة، حيث يعود العنابي لاستئناف تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام.

وغاب موسيماني عن مباراة الوحدة وعجمان الأخيرة في الدوري بسبب وعكة صحية دخل على إثرها المستشفى لعدة أيام، قبل أن يخرج من المستشفى عقب تحسن حالته.

وقاد موسيماني الوحدة في 14 مباراة منذ توليه المهمة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وخسر 6، إذ قاد الفريق إلى دور الـ 16 من البطولة العربية التي أقيمت قبل بداية الموسم، وخرج أمام الشباب السعودي بركلات الجزاء الترجيحية، وخاض 7 مباريات في الدوري، حيث فاز على الجزيرة وحتا واتحاد كلباء وعجمان، وخسر من البطائح وشباب الأهلي وبني ياس، كما لعب 3 مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فاز خلالها على الإمارات في مباراتين، وخسر في ذهاب الدور ربع النهائي أمام الجزيرة.

ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، والخسارة في 3 مباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN09112023000110011019ID1107400070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث