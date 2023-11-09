انتكاسة لشركة أبل قد تكبدها 14 مليار دولار

أكد مستشار للمحكمة العليا في أوروبا اليوم الخميس أن المحكمة الابتدائية التي وقفت إلى جانب شركة أبل في طعنها ضد أمر ضريبي للاتحاد الأوروبي بقيمة 13 مليار يورو (14 مليار دولار) ارتكبت سلسلة من الأخطاء القانونية ويجب أن تعيد النظر في القضية مرة أخرى، في انتكاسة محتملة لصانع iPhone.

كانت القضية الضريبية المرفوعة ضد شركة أبل جزءًا من حملة قامت بها رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر ضد الصفقات بين الشركات متعددة الجنسيات ودول الاتحاد الأوروبي والتي اعتبرها المنظمون مساعدات حكومية غير عادلة.

وقالت المفوضية الأوروبية في قرارها لعام 2016 إن شركة أبل استفادت من حكمين ضريبيين أيرلنديين لأكثر من عقدين مما أدى إلى خفض العبء الضريبي بشكل مصطنع إلى 0.005٪ في عام 2014.

وأيدت المحكمة العامة في عام 2020 تحدي شركة أبل، قائلة إن المنظمين لم يستوفوا المعايير القانونية لإظهار أن شركة أبل تمتعت بميزة غير عادلة.

وقال المحامي العام جيوفاني بيتروزيلا في محكمة العدل الأوروبية (CJEU) إنه يجب على قضاة محكمة العدل الأوروبية إلغاء حكم المحكمة العامة وإعادة القضية إلى المحكمة الأدنى درجة.

ونوه في رأي غير ملزم: "يجب إلغاء حكم المحكمة العامة بشأن "الأحكام الضريبية" التي تبنتها أيرلندا فيما يتعلق بشركة أبل".

وقال إن المحكمة العامة ارتكبت سلسلة من الأخطاء القانونية وفشلت أيضا في "التقييم الصحيح لجوهر وعواقب بعض الأخطاء المنهجية التي، وفقا لقرار المفوضية، أبطلت الأحكام الضريبية".

وتتبع محكمة العدل الأوروبية، التي ستصدر حكمها في الأشهر المقبلة، أربع توصيات من أصل خمس توصيات.







