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الإمارات ترسل 25 طناً من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة

11/9/2023 5:24:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أرسلت دولة الإمارات صباح اليوم طائرة تحمل على متنها 25 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

ويأتي إرسال المساعدات في إطار حملة "تراحم من أجل غزة" المتواصلة، والتي أطلقتها دولة الإمارات في أكتوبر الماضي لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة من الفئات الأكثر ضعفا وفي مقدمتها الأطفال والنساء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع برنامج الإغذية العالمي، وبمشاركة هيئة الهلال الأحمر الاماراتي وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية الاماراتية، ومراكز التطوع والقطاع الخاص، وبمشاركة كبيرة من المتطوعين، ووسائل الإعلام.

وأكد سعادة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أنه استمراراً للجسر الجوي الإنساني لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة تم إرسال طائرة مساعدات صباح اليوم تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإغاثية متنوعة لإدخالها للقطاع للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات.

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