وزارة الداخلية تحذر من مكالمات هاتفية مشبوهة تدّعي تحديث البيانات الشخصية

حذرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، من الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة التي تصلهم من أشخاص يدعون فيها تحديث بيانات المستخدم الشخصية في نظام وزارة الداخلية، ويطلبون تزويدهم بالمعلومات الواردة في رسالة نصية (OTP).

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس: "تحذر وزارة الداخلية الجمهور الكريم من الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة التي تصلهم من أشخاص يدعون فيها تحديث بيانات المستخدم الشخصية في نظام وزارة الداخلية، ويطلبون تزويدهم بالمعلومات الواردة في رسالة نصية (OTP).

وتؤكد وزارة الداخلية أن الجهات الرسمية لا تطلب من المتعاملين أي تحديث لبياناتهم عبر الرسائل النصية وتهيب بالجمهور الكريم التعامل بحذر مع الاتصالات أو الرسائل النصية المشبوهة".







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