Thursday, 09 November 2023 02:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الداخلية تحذر من مكالمات هاتفية مشبوهة تدّعي تحديث البيانات الشخصية

11/9/2023 5:24:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، من الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة التي تصلهم من أشخاص يدعون فيها تحديث بيانات المستخدم الشخصية في نظام وزارة الداخلية، ويطلبون تزويدهم بالمعلومات الواردة في رسالة نصية (OTP).

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس: "تحذر وزارة الداخلية الجمهور الكريم من الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة التي تصلهم من أشخاص يدعون فيها تحديث بيانات المستخدم الشخصية في نظام وزارة الداخلية، ويطلبون تزويدهم بالمعلومات الواردة في رسالة نصية (OTP).

وتؤكد وزارة الداخلية أن الجهات الرسمية لا تطلب من المتعاملين أي تحديث لبياناتهم عبر الرسائل النصية وتهيب بالجمهور الكريم التعامل بحذر مع الاتصالات أو الرسائل النصية المشبوهة".



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN09112023000110011019ID1107400065

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث