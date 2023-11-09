إلحاق طالب ابتدائي مصري بالجامعة دون المرور بالمراحل التعليمية

MENAFN - Khaberni) خبرني - في إجراء نادر، وافقت الحكومة المصرية على إلحاق الطالب يحيى عبدالناصر محمد وهو في المرحلة الابتدائية، للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط بدلتا مصر، مباشرة دون حاجته للمرور بالمراحل التعليمية المختلفة.





وكشف بيان لمجلس الوزراء المصري أن «القرار يأتي بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الرعاية الكاملة للطالب، عقب دراسة الالتماس المقدم من والدة الطالب، لكونه أحد الطلاب المتفوقين، وتحفيزاً لذوي المهارات والقدرات الخاصة، في ضوء جهود الدولة لتبني النابغين، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي».

ووافق مجلس الوزراء المصري على إلحاق الطالب يحيى عبدالناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظراً لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي المصريتين، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

وقرر المجلس عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة، حتى يصبح الطالب في المكانة العلمية التي يستحقها.

وأجرت وزارة التعليم العالي اختبار قدرات دولي للطفل «IQ Test»، في ضوء نتائجه تم تأهيل الطالب الموهوب لخوض الاختبارات مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل.

وشمل اختبار القدرات اختبار المواد العلمية «STEM» من فيزياء، وكيمياء، ورياضيات، وتفكير نقدي، بمستوى الثانوية العامة المصرية لمدة أربع ساعات، وحقق فيها الطفل نجاحاً فائقاً يضعه بين أفضل 10% من المتقدمين لاختبارات القبول.

وخضع الطالب أيضاً لاختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية لمدة ساعتين وحصل فيه على مستوى ممتاز، يؤهله للدراسة بالجامعة، دون الحاجة لمقررات تمهيدية في اللغة الإنجليزية، واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح أيضاً، ليكون بذلك قد اجتاز امتحان القبول بجامعة زويل بتفوق.

وفي أول تعليق لها، أبدت والدة الطالب يحيى عبدالناصر، سعادتها الكبيرة بالقرار الحكومي الصادر بإلحاق نجلها بالجامعة مباشرة.

وأشارت إلى أنه جرى إبلاغها بالقرار الرسمي مساء الأربعاء، مضيفة «فرحتنا كبيرة للغاية، وفوجئت بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء، وأنتظر معرفة كافة التفاصيل الرسمية والإجراءات التكميلية التي ستتخذ معه»، وفقاً لموقع «المصري اليوم».

وخلال السنوات الماضية، شارك الطالب يحيى عبدالناصر في الكثير من المحاضرات العلمية بكلية العلوم جامعة دمياط، إذ سبق وتسلم شهادة تفيد بحضوره بعض المقررات العلمية بـ«نظام الاستماع».

وأكد عميد كلية العلوم بدمياط، محمد إسماعيل، وأعضاء اللجنة القائمين بالتدريس للطالب، على نبوغه في علوم الرياضيات والكيمياء والفيزياء، ومواصلة تقديم الرعاية العلمية له.