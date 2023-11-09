مررت بهذا الحدث من قبل.. ماهي ظاهرة ديجا فود ؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - لقد مررت بهذا الحدث من قبل.. جملة لطالما رددها معظمنا من قبل في إشارة للشعور بتكرار حدوث الموقف من قبل، لكن هل تعرف ما سبب هذه الظاهرة؟

تعرف هذه الظاهرة باسم ظاهرة ديجا فود هي تجربة شائعة تتمثل في الشعور بأنك قد مررت بحدث أو موقف ما من قبل، على الرغم من أنك تعلم أنه لم يحدث من قبل.

تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 70٪ من الناس قد عانوا من ظاهرة ديجا فود في وقت ما في حياتهم. عادة ما تكون التجارب قصيرة وخفيفة، ولكن يمكن أن تكون أكثر حدة في بعض الحالات.

لا يوجد سبب محدد لظاهرة ديجا فود، ولكن هناك عددًا من النظريات المحتملة. إحدى النظريات هي أن ظاهرة ديجا فود ناتجة عن خلل في كيفية معالجة الدماغ للذكريات. وفقًا لهذه النظرية، عندما نختبر شيئًا ما جديدًا، يقوم الدماغ بإنشاء ذاكرة جديدة لذلك الحدث. ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد يربط الدماغ الذاكرة الجديدة بذاكرة قديمة عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى شعور بأننا قد مررنا بالتجربة من قبل.

نظرية أخرى هي أن ظاهرة ديجا فود ناتجة عن خلل في كيفية معالجة الدماغ للوقت. وفقًا لهذه النظرية، فإن الدماغ مسؤول عن تقدير الوقت، ولكن في بعض الأحيان، قد يقدر الدماغ الوقت بشكل غير صحيح، مما يؤدي إلى شعور بأن شيئًا ما حدث من قبل على الرغم من أنه لم يحدث.

هناك عدد من العوامل التي قد تزيد من احتمالية حدوث ظاهرة ديجا فود، بما في ذلك:

– الإجهاد

– قلة النوم

– تعاطي المخدرات

– بعض الأدوية

– بعض الحالات الطبية العصبية

إذا كنت تعاني من ظاهرة ديجا فود بشكل متكرر، فمن المهم أن ترى الطبيب لاستبعاد أي أسباب طبية كامنة. ومع ذلك، بالنسبة لمعظم الناس، فإن ظاهرة ديجا فود هي تجربة غير ضارة.