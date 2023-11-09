مررت بهذا الحدث من قبل.. ماهي ظاهرة ديجا فود ؟

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- Khaberni) خبرني - لقد مررت بهذا الحدث من قبل.. جملة لطالما رددها معظمنا من قبل في إشارة للشعور بتكرار حدوث الموقف من قبل، لكن هل تعرف ما سبب هذه الظاهرة؟
تعرف هذه الظاهرة باسم ظاهرة ديجا فود هي تجربة شائعة تتمثل في الشعور بأنك قد مررت بحدث أو موقف ما من قبل، على الرغم من أنك تعلم أنه لم يحدث من قبل.
تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 70٪ من الناس قد عانوا من ظاهرة ديجا فود في وقت ما في حياتهم. عادة ما تكون التجارب قصيرة وخفيفة، ولكن يمكن أن تكون أكثر حدة في بعض الحالات.
لا يوجد سبب محدد لظاهرة ديجا فود، ولكن هناك عددًا من النظريات المحتملة. إحدى النظريات هي أن ظاهرة ديجا فود ناتجة عن خلل في كيفية معالجة الدماغ للذكريات. وفقًا لهذه النظرية، عندما نختبر شيئًا ما جديدًا، يقوم الدماغ بإنشاء ذاكرة جديدة لذلك الحدث. ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد يربط الدماغ الذاكرة الجديدة بذاكرة قديمة عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى شعور بأننا قد مررنا بالتجربة من قبل.
نظرية أخرى هي أن ظاهرة ديجا فود ناتجة عن خلل في كيفية معالجة الدماغ للوقت. وفقًا لهذه النظرية، فإن الدماغ مسؤول عن تقدير الوقت، ولكن في بعض الأحيان، قد يقدر الدماغ الوقت بشكل غير صحيح، مما يؤدي إلى شعور بأن شيئًا ما حدث من قبل على الرغم من أنه لم يحدث.
هناك عدد من العوامل التي قد تزيد من احتمالية حدوث ظاهرة ديجا فود، بما في ذلك:
– الإجهاد
– قلة النوم
– تعاطي المخدرات
– بعض الأدوية
– بعض الحالات الطبية العصبية
إذا كنت تعاني من ظاهرة ديجا فود بشكل متكرر، فمن المهم أن ترى الطبيب لاستبعاد أي أسباب طبية كامنة. ومع ذلك، بالنسبة لمعظم الناس، فإن ظاهرة ديجا فود هي تجربة غير ضارة.
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