(الأم السفاحة).. جديد طارئ في قصة هزت العالم

MENAFN - Khaberni) خبرني - قبل سنوات عديدة شغلت قصة كاثلين فولبيغ العالم بأسره. فقد لقبت تلك السيدة بالأم السفاحة أو أسوأ قاتلة في تاريخ أستراليا، بعدما أدينت بقتل أطفالها الرضع الأربعة.

فبين عامي 1989 و1999، فقدت تلك الأم 4 رضع لتحكم بعدها بالسجن المؤبد.

لكن بعد مرور 20 عاماً على الحكم، تم العفو عنها قبل أشهر، إثر ظهور أدلة جديدة على أن الصغار ماتوا لأسباب طبيعية.

أما الجديد الطارئ في قضيتها الآن، هو إعطاؤها فرصة لتبرئة اسمها بالكامل.

سبب طبي نادر

إذ يتوقع أن تنظر محكمة أسترالية في إلغاء إدانات فولبيغ بقتل أطفالها الأربعة، حسبما أفاد تحقيق حكومي، أمس الأربعاء.

ومن شأن إلغاء إدانات فولبيج أن ينهي معركة قانونية وصلت إلى أعلى مستوى في نظام المحاكم الأسترالي لتبرئتها من المسؤولية عن وفاة أطفالها.

وكان أُطلق سراح فولبيغ البالغة من العمر الآن 56 عاماً، بعدما لقبت بـ "أسوأ قاتلة متسلسلة في أستراليا"، في يونيو الماضي، إثر إعفاء محكمة ولاية نيو ساوث ويلز عنها في ثلاث تهم بالقتل وواحدة بالقتل غير العمد.

يشار إلى أن قرار الإعفاء هذا كان أتى بعدما تبين أن طفرة في جين CALM تؤثر على واحد من كل 35 مليون شخص تسببت في وفاة الصغار عبر متلازمة نادرة تسمى اعتلال الهدوء.

لكن ثمن الفحص آنذاك كان يصل إلى 300 مليون دولار. فيما لا يتجاوز في الوقت الحالي 1500 دولار. وبفضل ذلك أجريت بعض الأبحاث على طفرات جين CALM ما ساعد في تفسير ما حدث لأطفال فولبيغ.