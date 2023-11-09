الأونروا: المسار الذي اختارته إسرائيل لن يحقق السلام

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، إن المسار الذي اختارته السلطات الإسرائيلية لن يحقق السلام بل سيخلق جيلا جديدا من الفلسطينيين المظلومين، داعيا إلى "وقف المذبحة".

وذكر لازاريني، في مقال رأي في صحيفة "واشنطن بوست" أن "أكثر من

700 ألف شخص يعيشون في حوالي 150 مبنى للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة"، مبينا أن "حوالي 50 من مباني الوكالة، بينها مدارس، تضررت بسبب الحرب، وقتل 99 من موظفي الوكالة".

ولفت إلى أنه "بالنسبة للعديد من الفلسطينيين، يذكرهم هذا النزوح الجماعي بالتهجير الأصلي لأكثر من 700 ألف شخص من مدنهم وقراهم في عام 1948، المعروف أيضا باسم النكبة. لقد قرأوا قصصا عن وثيقة بيضاء مسربة للحكومة الإسرائيلية تقترح طردهم إلى سيناء"، مؤكدا أن "مخاوفهم تتفاقم عندما يسمعون السياسيين الإسرائيليين وغيرهم يشيرون إلى الناس في غزة على أنهم "حيوانات بشرية" و"إرهابيين"، أو يدعون إلى "محو غزة وشعبها". وهي لغة تجرد من الإنسانية لم أكن أعتقد أنني سأسمعها في القرن الحادي والعشرين".

وشدد لازاريني على أن "المسار الحالي الذي اختارته السلطات الإسرائيلية لن يحقق السلام والاستقرار اللذين يريدهما ويستحقهما الإسرائيليون والفلسطينيون"، مؤكدا أن "هدم أحياء بأكملها وتسويتها بالأرض لا يشكل حلا للجرائم الفظيعة التي ترتكبها حماس. بل على العكس من ذلك، فهو يخلق جيلا جديدا من الفلسطينيين المظلومين الذين من المرجح أن يستمروا في دائرة العنف.. المذبحة ببساطة يجب أن تتوقف".



