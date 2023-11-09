شهيد و6 إصابات اثنتان منها بحالة الخطر خلال اقتحام الاحتلال جنين ومخيمها

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- أعلنت وزارة الصحة استشهد شاب، وأصيب ستة آخرون، اثنان بحالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها، للمرة الثانية منذ صباح اليوم الخميس.

وقالت مصادر محلية في جنين، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد شاب وإصابة أربعة مواطنين على الأقل بينهم مسعف بالرصاص الحي.

وأشارت جمعية الهلال الاحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة اسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، وانها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة ومخيم جنين من كافة المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الحتلال في سماء المدينة ومخيمها.

يتبع...