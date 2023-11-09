شهيد و6 إصابات اثنتان منها بحالة الخطر خلال اقتحام الاحتلال جنين ومخيمها

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- أعلنت وزارة الصحة استشهد شاب، وأصيب ستة آخرون، اثنان بحالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها، للمرة الثانية منذ صباح اليوم الخميس.
وقالت مصادر محلية في جنين، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.
وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد شاب وإصابة أربعة مواطنين على الأقل بينهم مسعف بالرصاص الحي.
وأشارت جمعية الهلال الاحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة اسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، وانها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.
ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة ومخيم جنين من كافة المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الحتلال في سماء المدينة ومخيمها.
يتبع...
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