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موجززز66

11/9/2023 5:13:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، ودُُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء الحرب إلى 10 آلاف و569، بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 26 ألفا.

يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن محادثات غير مباشرة بوساطة قطرية أوشكت على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة.

وزارة الصحة تعلن استشهاد شاب واصابة 6 اخرين اثنين منهم بحالة خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها

الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي الـ48 محمد بركة، في منطقة الخانوق بمدينة الناصرة.

الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس يعلن مقتل جندي ن خلال المعارك الجارية وسط قطاع غزة،
ما يرفع حصيلة القتلى الجنود منذ بدء العملية البرية الى 35


توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية

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