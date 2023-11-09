الغارديان تستعرض القضية الفلسطينية.. منذ 1948 حتى طوفان الأقصى

MENAFN - Amman Net) نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا استعرضت فيه تاريخ الصراع ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي دام لعقود في منطقة الشرق الأوسط، بدءًا بوعد بلفور لسنة 1917 مرورًا بنكبة 1948 وصولًا إلى الحرب الحالية التي اندلعت منذ هجوم "حماس" على مستوطنات غلاف غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أن تاريخ الصراع بدأ بالهجرة اليهودية في أواخر القرن التاسع عشر إلى ما كان يعرف آنذاك بالإمبراطورية العثمانية ــ هربًا من المذابح وغيرها من أشكال الاضطهاد في أوروبا الشرقية ــ وصعود الصهيونية أو إعلان بلفور الذي أصدرته الحكومة البريطانية سنة 1917 لدعم "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين والصراعات التي تلت ذلك مع المجتمعات العربية هناك.

واعتبرت الصحيفة أن نقطة البداية الحقيقية بالنسبة للعديد من الناس تتلخص في تصويت الأمم المتحدة في سنة 1947 على تقسيم الأراضي الواقعة تحت الانتداب البريطاني على فلسطين إلى دولتين ـ واحدة يهودية وأخرى عربية ـ في أعقاب إبادة قسم كبير من يهود أوروبا في المحرقة.

وأوضحت الصحيفة أن الفلسطينيين والدول العربية المجاورة لم يقبلوا بتأسيس إسرائيل الحديثة، وتصاعد القتال بين الجماعات اليهودية المسلحة (التي اعتبرها البريطانيون منظمات إرهابية) وبين الفلسطينيين، حتى هاجمت جيوش مصر والعراق وشرق الأردن وسوريا بعد إعلان إسرائيل "استقلالها" في أيار/ مايو 1948.

وتابعت: "مع تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد على الأرض، فقد شهد اتفاق الهدنة في 1949 حدودًا فعلية جديدة منحت الدولة اليهودية الوليدة مساحة أكبر على كثير من الأراضي التي مُنحت لها بموجب خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة".

ماذا حدث للفلسطينيين الذين كانوا يعيشون هناك؟

أشارت الصحيفة إلى أن "نحو 700 ألف فلسطيني (نحو 85 في المائة من السكان العرب في الأراضي التي احتلتها إسرائيل) هُجروا من أرضهم ولم يُسمح لهم بالعودة قط".

وأضافت، أن "العرب الذين بقوا في إسرائيل يتعرضون للتمييز الرسمي حيث تم وضعهم تحت الحكم العسكري لما يقارب عقدين مما حرمهم من العديد من الحقوق المدنية الأساسية وتمت مصادرة جزء كبير من أراضيهم، وتم إبقاء المجتمعات العربية الإسرائيلية فقيرة وتعاني من نقص التمويل عمدًا".

منظمة التحرير الفلسطينية

وأسس ائتلاف من الجماعات الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات سنة 1964 لمواصلة الكفاح المسلح وإقامة دولة عربية بدلا من دولة الاحتلال.

وأردفت "الغارديان"، بأن منظمة التحرير الفلسطينية لفتت الانتباه الدولي إلى قضيتها من خلال الهجمات وعمليات الاختطاف البارزة.

كيف أصبحت الأراضي الفلسطينية المحتلة محتلة؟

وتابعت: "شنّت إسرائيل سنة 1967، ما قالت إنها حرب دفاعية استباقية ضد الأردن ومصر وسوريا، حيث بدا أنها تستعد للغزو حيث فاجأ الهجوم الحكومات العربية واستطاعت إسرائيل تحقيق انتصارات سريعة بما في ذلك الاستيلاء على شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة من مصر، ومرتفعات الجولان من سوريا، والضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن".

وبحسب الصحيفة، فإن "حرب الأيام الستة كانت بمثابة نجاح عسكري مذهل لإسرائيل، إذ فتح استيلاؤها على كامل القدس وسيطرتها الجديدة على الأراضي التوراتية المسماة (يهودا والسامرة) في إسرائيل الطريق أمام بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، التي أصبحت مركزية في الصراع، وقد وضعت إسرائيل السكان العرب في الضفة الغربية تحت الحكم العسكري، الذي لا يزال مطبقًا حتى يومنا هذا".

متى دخلت "حماس" المشهد؟

واستعرضت الصحيفة الحركات الفلسطينية، مبينة أن "منظمة التحرير الفلسطينية كانت منظمة علمانية بشكل عام، على غرار حركات حرب العصابات اليسارية الأخرى في ذلك الوقت، على الرغم من أن معظم مؤيّديها كانوا مسلمين".

وأوضحت الصحيفة، أن "الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين كانت قد تجنبت في السابق الصراع المسلح وكانت ملتزمة إلى حد كبير بالعمل من أجل مجتمع أكثر تدينًا، لكن هذا الموقف تغيّر تحت قيادة الشيخ أحمد ياسين الذي ساعد في تأسيس العديد من المنظمات الإسلامية في غزة بما في ذلك المجمع الإسلامي، الذي حصل على الدعم من خلال إنشاء شبكة من الخدمات الاجتماعية بما في ذلك المدارس والعيادات ومكتبة".

‌واستدركت، بأنه "بعد وقت قصير من اندلاع الانتفاضة الأولى، فقد استخدم ياسين دعم المجمع الإسلامي كأساس لتشكيل حركة حماس في سنة 1987 بالتحالف مع إسلاميين آخرين.".

الانتفاضة الأولى

تقول الصحيفة، إن "إسرائيل اعتبرت السكان الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها هادئين إلى حد كبير حتى مع استمرارها في توسيع المستوطنات اليهودية في غزة والضفة الغربية ومصادرة الأراضي العربية، كما تم التعامل مع الفلسطينيين كمصدر رخيص للعمل اليدوي إلى حد كبير داخل إسرائيل".

وأوضحت، أن "هذا الوهم قد تحطم في سنة 1987 عندما انتفض الشباب الفلسطيني، حيث تميزت الانتفاضة بإلقاء الحجارة بشكل جماعي بينما رد الجيش الإسرائيلي باعتقالات واسعة النطاق وعقوبات جماعية".

وأصبح يُنظر إلى الانتفاضة إلى حد كبير على أنها نجاح للفلسطينيين إذ ساعدت على ترسيخ هويّتهم بشكل مستقل عن الدول العربية المجاورة وإجبار الاحتلال على الدخول في مفاوضات، وعززت يد عرفات في تقديم التنازلات مع إسرائيل، بما في ذلك تبنّي مبدأ حل الدولتين.

ماذا حدث لعملية السلام؟

مع انتهاء الانتفاضة الأولى في سنة 1993، فإنها بدأت عملية أوسلو للسلام بمحادثات سريّة بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقّع رئيس حكومة الاحتلال آنذاك، إسحاق رابين، اتفاقا مع عرفات يهدف إلى تحقيق "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، على الرغم من أن رابين لم يقبل مبدأ الدولة الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن اتفاقيات أوسلو أنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنحت حكما ذاتيا محدودا على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان الهدف من إجراء مزيد من المفاوضات حل قضايا مثل وضع القدس ومستقبل المستوطنات وحق العودة لملايين الفلسطينيين الذين ما زالوا مصنفين كلاجئين بعد أن لم يُسمح لأسلافهم مطلقًا بالعودة إلى ديارهم.

واعتبر بعض الفلسطينيين البارزين الاتفاقات شكلا من أشكال الاستسلام بينما عارض الإسرائيليون اليمينيون التخلي عن المستوطنات أو الأراضي، ومن بين الإسرائيليين الذين قادوا الهجوم السياسي ضد أوسلو رؤساء الوزراء المستقبليون أرييل شارون وبنيامين نتنياهو؛ حيث قادوا المسيرات التي تم تصوير رابين فيها على أنه نازي وقد اتهمت أرملة رابين الرجلين باغتيال زوجها على يد إسرائيلي قومي متطرف في 1995.

ما سبب الانتفاضة الثانية؟

وتابعت، أن مفاوضات السلام تعثرت حتى فشلت محاولات بيل كلينتون للتوسط في اتفاق نهائي في كامب ديفيد سنة 2000، مما ساهم في اندلاع الانتفاضة الثانية.

وكانت هذه الانتفاضة مختلفة بشكل ملحوظ عن الانتفاضة الأولى بسبب التفجيرات واسعة النطاق ضد الاحتلال التي شنتها "حماس" وجماعات أخرى، وحجم الانتقام العسكري الإسرائيلي.

وبحلول الوقت الذي انتهت فيه الانتفاضة في 2005، كان أكثر من 3000 فلسطيني و1000 إسرائيلي قد قتلوا.

وأوضحت الصحيفة أن التداعيات السياسية للانتفاضة كانت كبيرة حيث أدت إلى تصلب المواقف بين الإسرائيليين العاديين وبناء الجدار في الضفة الغربية.. كما أنها دفعت أيضًا رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون إلى القول إن إسرائيل لا تستطيع الاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية، رغم أنه لم يقل إن البديل هو دولة فلسطينية مستقلة.

هل ما زالت غزة محتلة؟

إحدى نتائج الانتفاضة الثانية التي تمثلت في القرار الذي اتخذه شارون بـ "فك الارتباط" مع الفلسطينيين بدءًا من 2005 مع إغلاق المستوطنات في غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية، وليس من الواضح إلى أي مدى كان شارون سيذهب في هذه السياسة لأنه أصيب بجلطة دماغية ودخل في غيبوبة في العام التالي.

وبينت الصحيفة أن وضع غزة منذ فك الارتباط لا يزال موضع خلاف؛ حيث تقول إسرائيل إنها لم تعد محتلة، بينما تقول الأمم المتحدة خلاف ذلك بسبب استمرار سيطرة إسرائيل على المجال الجوي والمياه الإقليمية، وكذلك الوصول إلى المنطقة، إلى جانب مصر؛ حيث تفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ وصول "حماس" إلى السلطة في 2006.

ولا يعتبر العديد من الفلسطينيين في غزة أنفسهم أيضًا كيانا منفصلاً عن بقية أراضيهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لذلك يرون أنهم تحت الاحتلال ككل.

سيطرة "حماس" على غزة

وأشارت الصحيفة إلى أن "حماس" فازت بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في سنة 2006 بسبب رد الفعل العنيف ضد الفساد والركود السياسي لحركة فتح الحاكمة، وتم تعيين زعيم "حماس"، إسماعيل هنية، رئيسًا للوزراء.

وبدأ الاحتلال في اعتقال أعضاء "حماس" في البرلمان الفلسطيني وفرضت عقوبات على غزة، كما أدى تدهور العلاقات بين "حماس" وفتح إلى أعمال عنف حيث انهار الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسيطرت "حماس" على غزة، في حين واصلت فتح السيطرة على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ولم تجر انتخابات منذ ذلك الحين، كما واصلت "حماس" مهاجمة إسرائيل من غزة، مستخدمة في الأغلب الصواريخ حتى التوغل البري الأخير، فيما تفرض إسرائيل حصارا مشددا على القطاع، ما ساهم في تدهور الظروف المعيشية وتعميق الفقر.

أين نحن الآن؟

على الرغم من أن الحكومات الغربية لا تزال تتحدث عن حل الدولتين، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة، بنيامين نتنياهو، الذي قال مرارًا وتكرارًا إنه لن يقبل أبدا بدولة فلسطينية.

وبينت الصحيفة أن حكومة نتنياهو الحالية تضم أحزابا يمينية متطرفة تدعو علنا إلى ضم الضفة الغربية بأكملها أو جزء منها إلى إسرائيل واستمرار حكم الفلسطينيين دون حقوق كاملة أو تصويت.

وتقول جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية والأجنبية إن إسرائيل تمارس بشكل متزايد شكلا من أشكال الفصل العنصري في الأراضي المحتلة.