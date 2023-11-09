البطيخ الأحمر رمز فلسطيني متجذر للتحايل على الخوارزميات

MENAFN - Amman Net) البطيخ الأحمر أصبح رمزا خفيا للمقاومة والتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال التحايل على كل أشكال المنع، وبخاصة خوارزميات موقع فيسبوك. وظهرت الثمرة مرة أخرى على عدد لا يحصى من منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

عاد البطيخ الأحمر إلى المشهد السياسي الفلسطيني من جديد، مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والرقابة التي تمارسها إدارة شبكات التواصل الاجتماعي على المحتوى الفلسطيني، وأصبح البطيخ بديلاً عن العلم.

وأفادت مجلة تايم الأميركية في تقرير لها بأن البطيخ الأحمر أصبح رمزا للقضية الفلسطينية، بسبب التضييق على المتضامنين معها ومنعهم من رفع الأعلام الفلسطينية.

وأضافت أن متظاهرين حملوا لافتات بألوان العلم الفلسطيني وعليها بطيخة أو كلمة“حرية” لأن وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، منع رفع الأعلام الفلسطينية.

وظهرت صور البطيخ في عدد لا يحصى من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب الحرب. وقال التقرير إن هذه الفاكهة المنعشة أصبحت رمزا خفيا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال التحايل على كل أشكال المنع وبخاصة خوارزميات فيسبوك. وجاء في تعليق:

srhan_qhta9984@

“ليست نكتة بل حقيقة”.. البطيخ الأحمر يخيف الصهاينة ويتحول رمزاً للنضال الفلسطيني.

وكتب ناشط:

dareenshaheen@

لمن لا يعلم: اعتُبر البطيخ الأحمر منذ عقود إحدى أيقونات النضال الفلسطيني ضد الاحتلال بسبب تشابه ألوانه مع ألوان العلم الفلسطيني، وقد عاد إلى الواجهة ببعض البلدان الأجنبية في ظل محاولات الإفلات من الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الكاتبة ميريام بيرغر في تقرير نشرته صحيفة“واشنطن بوست” الأميركية إن إيموجي البطيخ الأحمر استخدم على نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي كجزء من جهود الفلسطينيين للالتفاف على الرقابة وخوارزميات تعديل المحتوى، في خضم ما شهدته القدس الشرقية وغزة من أحداث في مايو الماضي.

وحسب الكاتبة يعكس استخدام إيموجي البطيخ ومختلف الصور والأعمال الفنية من الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي المحتلة والشتات، ومن مناصريهم في جميع أنحاء العالم، فيضا من النشاط والتضامن عبر الإنترنت خارج الحدود السياسية والجغرافية التقليدية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وأوضح الفنان الفلسطيني خالد حوراني المقيم في رام الله بالضفة الغربية، والذي ظهرت أعماله ضمن صور البطيخ المنتشرة على الإنترنت، أن الفن“يمكن أن يكتسي طابعا سياسيا أكثر من السياسة في حد ذاتها”.

وحسب حوراني، فإن الفنانين الفلسطينيين استخدموا البطيخ“كرمز للعلم الفلسطيني للالتفاف على الحظر” في العالم السيبراني؛ حيث يحاول الفلسطينيون الذين لا يثقون بمنصات التواصل الاجتماعي، ويخشون الرقابة الإسرائيلية الإلكترونية، التحايل على خوارزميات وأساليب تعديل المحتوى.

فيسبوك وإكس حذفا الملايين من المنشورات المؤيدة للقضية الفلسطينية، وقالا إن ذلك كان جراء خلل تقني

فخلال الأزمة الأخيرة حذف فيسبوك وإكس الملايين من المنشورات والهاشتاغات المؤيدة للقضية الفلسطينية، لكن عملاقي التكنولوجيا أكدا أن ذلك كان جراء خلل تقني، مما أثار غضب الفلسطينيين الذين يشعرون منذ فترة طويلة بأنهم يتعرضون لمعاملة غير عادلة في العالم السيبراني.

ويرى فادي كوران، مدير حملة تابعة لمنظمة آفاز ويقيم في رام الله، أنه“بالنسبة إلى الجيل الفلسطيني الجديد الذي يعد 70 في المئة منه تحت سن الـ30، تشكل مواقع التواصل الاجتماعي المصدر الرئيسي للإلهام والوصول إلى العالم”. وأضاف“يحتاج الفلسطينيون إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ليكشفوا ما يحدث لهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا ما دفعهم إلى ابتكار مجموعة واسعة من التكتيكات للتغلب على القمع الرقمي الذي يتعرضون له”.

وفي السنوات القليلة الماضية قطع اكتشاف ما تحتويه الصور من أشياء بواسطة التعلم العميق شوطا كبيرا، حيث تطورت من خليط من المكونات المختلفة إلى شبكة عصبية تعمل بكفاءة.

واليوم تستخدم الكثير من التطبيقات شبكات الكشف عن الكائنات كأحد مكوناتها الرئيسية، ولكن تبقى هذه التقنية متخلفة عندما يصبح الأمر متعلقا بالرموز التي تقف خلفها، فهي في وضعها الحالي لا تستطيع تحليل السياق ويمكنها فقط إيجاد البطيخ ولكن لا يمكنها معرفة ما إذا كان الحديث عن الرمز أم الفاكهة، لهذا مازالت تحتاج إلى إشراف بشري.

وكان البطيخ قد تصدّر المشهد سابقا عام 2021، في خضم ما شهده حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية من أحداث، بعد صدور حكم محكمة إسرائيلية

يقضي بطرد العائلات الفلسطينية المقيمة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية من منازلها لإفساح المجال أمام المستوطنين.

ثم أطلقت منظمة ززيم -وهي منظمة مجتمعية عربية إسرائيلية- حملة للاحتجاج على الاعتقالات ومصادرة الأعلام التي تلت ذلك. وتم لصق صور البطيخ على 16 سيارة أجرة تعمل في تل أبيب، مع النص المصاحب لها“هذا ليس العلم الفلسطيني”. وحمل متظاهرون رسومًا توضيحية للبطيخ ترمز إلى العلم الفلسطيني في تل أبيب، يوم 12 أغسطس 2023. وقال رالوكا جانيا، مدير ززيم“رسالتنا إلى الحكومة واضحة: سنجد دائمًا طريقة للتحايل على أي حظر سخيف ولن نتوقف عن النضال من أجل حرية التعبير والديمقراطية”.

واستخدام البطيخ كرمز للقضية الفلسطينية ليس جديدا، فقد بدأ استخدامه لأول مرة بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عندما سيطر جيش الاحتلال على الضفة الغربية وقطاع غزة، وضم القدس الشرقية.

وفي ذلك الوقت جعلت الحكومة الإسرائيلية عرض العلم الفلسطيني علنًا بمثابة جريمة جنائية في غزة والضفة الغربية، وللتحايل على الحظر بدأ الفلسطينيون في استخدام البطيخ . وفي أعقاب اتفاقيات أوسلو أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى دور البطيخ كرمز احتياطي أثناء حظر العلم، قائلة“في قطاع غزة تم القبض على الشباب ذات مرة لحملهم شرائح البطيخ، وبالتالي عرض ألوان العلم الفلسطيني، يقف الجنود متفرجين دون مبالاة، بينما تسير المواكب ملوّحة بالعلم الذي كان محظورًا ذات يوم”.

وفي عام 2007، بعد الانتفاضة الثانية مباشرة، أنشأ الفنان خالد حوراني“قصة البطيخ” لكتاب بعنوان“الأطلس الذاتي لفلسطين”. وفي عام 2013 قام بعزل طبعة واحدة وأطلق عليها عنوان“ألوان العلم الفلسطيني”، والتي شاهدها الناس في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين.

وقد استعاد الفلسطينيون البطيخ كفن احتجاجي ضد أعمال القوات الإسرائيلية، وقد قام أحد الفنانين بإنجاز لوحة لفن ساخر بعنوان“قصة البطيخ” وظهرت في الأطلس الفلسطيني.