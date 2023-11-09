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العاصمة عمّان تحصد المركزين الأول والثاني بجائزتين عربيتين في الدوحة

11/9/2023 5:13:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أمين العاصمة عمّان، الدكتور يوسف الشواربة، إن مدينة عمّان فازت بالمركز الأول بجائزة المدينة المستدامة والمرنة، وعلى المركز الثاني بجائزة التميز في التحول الإلكتروني والذكي، التي تمنحها منظمة المدن العربية.
وغرد الشواربة عبر موقع ( X) اليوم الخميس:" أبارك لعَمّان، درة التاج الهاشمي، حصولها على المركز الأول في جائزة المدينة المستدامة والمرنة وعلى المركز الثاني في جائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي، مثمناً الجهود المخلصة للزميلات والزملاء."


وجاء إعلان فوز بعمان بالجائزتين خلال مؤتمر صحفي لمنظمة المدن العربية، عقد أول أمس الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.


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