إسرائيل تعتقل رئيس حركة المتابعة العليا محمد بركة

إسرائيل تعتقل رئيس حركة المتابعة العليا محمد بركة
التاريخ
11/9/2023 5:13:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية محمد بركة رئيس حركة المتابعة العليا، وهي أعلى هيئة تمثل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
وكان بركة في طريقه للمشاركة في وقفة بمدينة الناصرة لعدد من قيادات الفلسطينيين في الداخل للتنديد بالحرب والعدوان على غزة وذلك بعد أن منعتهم الشرطة الإسرائيلية من تنظيم أي مظاهرة منذ بداية الحرب.
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