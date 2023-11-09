Thursday, 09 November 2023 02:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهيد وست إصابات خلال اقتحام الاحتلال جنين ومخيمها

11/9/2023 5:13:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استُشهد شاب، وأصيب ستة آخرون، اثنان بحالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها، للمرة الثانية منذ صباح اليوم الخميس.
وأعلن مدير مستشفى الرازي في جنين محمد كميل، عن استشهاد الشاب أيهم محمد العامر (23 عاما)، من مخيم جنين، وهو شقيق الشهيد ايسر العامر.
وقال مصدر، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.
وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد الشاب العامر وإصابة ستة مواطنين فلسطينيين على الأقل بينهم مسعف بالرصاص الحي.




MENAFN09112023000208011052ID1107399972

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث