نيويورك تايمز: مناقشات لإطلاق حماس رهائن مقابل توقف قصير للحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مناقشات لإطلاق حماس رهائن منهم أميركيون مقابل توقف قصير للعملية الإسرائيلية على غزة.



وقالت الصحيفة إن التفاوض يجري على إطلاق حماس نحو 15 رهينة ووقف إسرائيل هجماتها على غزة لـ3 أيام.



واشارت إلى أن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية ساعد بتسهيل تفاوض الإفراج عن الرهائن.



وبينت أن قطر تلعب دورا في الوساطة كما فعلت في عمليتين سابقتين للإفراج عن الرهائن.

