نيويورك تايمز: مناقشات لإطلاق حماس رهائن مقابل توقف قصير للحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مناقشات لإطلاق حماس رهائن منهم أميركيون مقابل توقف قصير للعملية الإسرائيلية على غزة.
وقالت الصحيفة إن التفاوض يجري على إطلاق حماس نحو 15 رهينة ووقف إسرائيل هجماتها على غزة لـ3 أيام.
واشارت إلى أن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية ساعد بتسهيل تفاوض الإفراج عن الرهائن.
وبينت أن قطر تلعب دورا في الوساطة كما فعلت في عمليتين سابقتين للإفراج عن الرهائن.
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