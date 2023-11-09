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بحث التعاون بين جامعة اليرموك ومشروع رقمنة التراث الثقافي

11/9/2023 5:13:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، اليوم الخميس، مع وفد من مشروع "رقمنة التراث الثقافي، الذي يضم عددا من الجامعات الألمانية والعربية، تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي المشترك.
ويشارك في المشروع المدعوم من "برنامج تعزيز"، والممول من الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي، 11 جامعة من ألمانيا والعراق ولبنان والسودان، بالإضافة إلى الأردن، وتديره الجامعة التقنية العليا في براندنبورغ الألمانية.
وأكد مساد خلال لقائه الوفد، حرص جامعة اليرموك على توطيد تعاونها العلمي والأكاديمي والبحثي مع المؤسسات والهيئات الدولية العلمية والبحثية، ما ينعكس إيجابا على المسيرة التعليمية في الجامعة، ويفتح آفاقا أمام الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية للاطلاع على الخبرات والثقافات المتنوعة.




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