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الاحتلال يعتقل مديري مدرستين خلال اقتحام بلدة جنوب الخليل

11/9/2023 5:13:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مديري مدرستين خلال اقتحامها بلدة السموع جنوب الخليل.
واكد المرشد التربوي لمدرسة البخاري الأساسية عبد الجليل ابو عواد لـ وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت المدرسة خلال وجود الطلبة، واعتقلت مدير المدرسة جعفر السلامين، وازالت الاعلام الفلسطينية من داخل المدرسة.
واشار الى اعتقال مدير مدرسة السموع الثانوية موسى ابو عواد، بعد اقتحام المدرسة أيضا .
وبين أن جنود الاحتلال ألقوا قنابل الغاز السام في محيط المدرستين ما أدى لإصابة عديد الطلبة بحالات اختناق.




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