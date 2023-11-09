أردوغان: إسرائيل انتهكت القيم الإنسانية في قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News)قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في قمة التعاون الاقتصادي بأوزبكستان إن الحكومة الإسرائيلية مازالت تواصل قصف المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والجامعات في غزة مخالفة لجميع القيم الإنسانية.

وأكمل أردوغان قائلاً ، أن الدول التي تتحدث دائمًا عن الحريات تظل صامتة الآن تجاه المجازر التي ترتكبها إسرائيل، حيث أن النساء والأطفال يشكلون 73% من حوالي 11 ألف شخص من سكان غزة الذين تم اغتيالهم بوحشية على يد إسرائيل



واكد اردوغان ان بلاده أرسلت 10 طائرات من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتستعد لإرسال باخرتين.