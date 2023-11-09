أردوغان: إسرائيل انتهكت القيم الإنسانية في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في قمة التعاون الاقتصادي بأوزبكستان إن الحكومة الإسرائيلية مازالت تواصل قصف المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والجامعات في غزة مخالفة لجميع القيم الإنسانية.
وأكمل أردوغان قائلاً ، أن الدول التي تتحدث دائمًا عن الحريات تظل صامتة الآن تجاه المجازر التي ترتكبها إسرائيل، حيث أن النساء والأطفال يشكلون 73% من حوالي 11 ألف شخص من سكان غزة الذين تم اغتيالهم بوحشية على يد إسرائيل
واكد اردوغان ان بلاده أرسلت 10 طائرات من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتستعد لإرسال باخرتين.
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