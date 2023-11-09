إصابة جراء استهداف الاحتلال سيارة إسعاف في جنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان عاجل، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت سيارة إسعاف بالرصاص الحي في مدينة جنين.

وأضاف البيان الذي نقتله قناة الجزيرة، أنه تنج عن الاستهداف أصابت أحد أفراد الطاقم الطبي.

وكانت الاحتلال قد استهدف أول أمس قافلة مساعدات اغاثية وطبية تابعة للصليب الأحمر الدولي، خلال طريقها لتوصيل مواد طبية لبعض مستشفيات قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال تعمّد قصف واستهداف المستشفيات والمراكز الطبية ومركبات الإسعاف، خلال الحرب على غزة والتي دخلت يومها الـ 33.