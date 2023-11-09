بن غفير: الانتقادات لعنف المستوطنين يجب أن تختفي

MENAFN - Al Wakeel News)قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن الانتقادات الفلسطينية والأجنبية لعنف المستوطنين يجب أن تختفي من الخطاب العام.



وقبل يومين، أعلن بن غفير أنه تم منح عشرات الآلاف من مواطنيه تصاريح لحمل السلاح.



جاء ذلك في بيان نشره بن غفير أحد أبرز وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية على حسابه عبر منصة تيليغرام ، معلنا أن إسرائيل تسلح نفسها.

