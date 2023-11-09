بن غفير: الانتقادات لعنف المستوطنين يجب أن تختفي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن الانتقادات الفلسطينية والأجنبية لعنف المستوطنين يجب أن تختفي من الخطاب العام.
وقبل يومين، أعلن بن غفير أنه تم منح عشرات الآلاف من مواطنيه تصاريح لحمل السلاح.
جاء ذلك في بيان نشره بن غفير أحد أبرز وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية على حسابه عبر منصة تيليغرام ، معلنا أن إسرائيل تسلح نفسها.
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