Thursday, 09 November 2023 02:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماكرون يدعو لهدنة انسانية في غزة

11/9/2023 5:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ينبغي حماية المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوضع في غزة خطير ونحن بحاجة إلى هدنة إنسانية والعمل على وقف القتال .

واضاف ماكرون انه يجب إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة ويحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها.



MENAFN09112023000208011052ID1107399963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث