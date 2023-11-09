ماكرون يدعو لهدنة انسانية في غزة
التاريخ
11/9/2023 5:13:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ينبغي حماية المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوضع في غزة خطير ونحن بحاجة إلى هدنة إنسانية والعمل على وقف القتال .
واضاف ماكرون انه يجب إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة ويحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها.
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