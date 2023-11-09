حكومة غزة تطالب بإدخال الوقود عاجلاً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع يواجه كارثة إذا لم يتم إمداده بالوقود فوراً، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني توقفت عن العمل نتيجة نفاد الوقود.
وأضاف في تصريحات للجزيرة أن أقسام حضانات الأطفال في المستشفيات قد تتوقف بسبب نفاد الوقود، مؤكدا أنه يجب أن تتضافر كل الجهود لإيصال الوقود إلى القطاع فورا.
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