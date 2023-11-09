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حكومة غزة تطالب بإدخال الوقود عاجلاً

11/9/2023 5:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع يواجه كارثة إذا لم يتم إمداده بالوقود فوراً، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني توقفت عن العمل نتيجة نفاد الوقود.

وأضاف في تصريحات للجزيرة أن أقسام حضانات الأطفال في المستشفيات قد تتوقف بسبب نفاد الوقود، مؤكدا أنه يجب أن تتضافر كل الجهود لإيصال الوقود إلى القطاع فورا.


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