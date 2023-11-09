الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 5 شهداء

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 5 شهداء
التاريخ
11/9/2023 5:13:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 5 شهداء.
وقالت الوزارة في بيان لها، ان 6 اشخاص تعرضوا لإصابات مختلفة بينها حالات خطيرة.
وجاء ذلك خلال قيام قوات الاحتلال باقتحام جنين ومخيمها اليوم الخميس.
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