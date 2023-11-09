Thursday, 09 November 2023 02:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 5 شهداء

11/9/2023 5:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 5 شهداء.
وقالت الوزارة في بيان لها، ان 6 اشخاص تعرضوا لإصابات مختلفة بينها حالات خطيرة.
وجاء ذلك خلال قيام قوات الاحتلال باقتحام جنين ومخيمها اليوم الخميس.




MENAFN09112023000208011052ID1107399961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث