تطبيق زاتكا.. البساطة والاحترافية في تقديم الخدمات الرقمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

(MENAFN
- JUMMAR PR) أضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المزيد من الخدمات الجمركية والضريبية عبر تطبيقها للهواتف الذكية ZATCA فيما يعزز تجربة المكلفين والعملاء في الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تتيحها الهيئة عبر التطبيق وموقعها الإلكتروني، بهدف التيسير على مكلفيها وعملائها وتوفير الوقت والجهد لهم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي ركزت على التحول الرقمي والتناغم مع اقتصاد المعرفة.
وبعد نحو عامين من إطلاق تطبيق ZATCA في فبراير 2022م وإتاحته عبر متجري (App Store) و(Google Play)، كشفت الهيئة أن عدد عمليات تحميل التطبيق من قبل المستخدمين بلغ منذ إطلاقه أكثر من 300 ألف عملية تحميل، موضحة أنها أضافت عددًا من الخدمات الجمركية والضريبية التي يمكن للمكلفين الحصول عليها بشكل ذاتي وسريع عبر التطبيق شملت خدمة "التحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية"، وخدمة "التحقق من السلع الانتقائية"، وخدمة "تقديم البلاغات والاستعلام عنها"، و"توريد المعاملات"، و"حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب"، وخدمة "التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة"، وخدمة "تقديم الإقرار الجمركي"، بالإضافة إلى خدمة "حاسبة التاجر والمستهلك".
وجاءت إضافة الخدمات الجديدة اتساقًا مع تركيز هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تطوير خدماتها الإلكترونية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمكلفين، حيث يساند تطبيق "زاتكا" الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة zatca.govوالذي يوفر العديد من الخدمات للمنشآت والأفراد، من أبرزها خدمة "الإفصاح عن العقود"، لرفع عقود المصروفات الأهلية الخاصة بالمكلفين والمبرمة مع الأطراف الأخرى، لتسهيل وتسريع تنفيذ كافة الخدمات المقدمة، وخدمة "تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية"، التي تتيح تقديم الإقرارات المتعلقة بالزكاة لفترة مالية محدودة في موعد محدد عبر البوابة لجميع المكلّفين المسجّلين، والإقرارات الضريبية للمنشآت، والإفصاح عن جميع التعاملات ذات الصلة بالمبيعات والمشتريات الخاضعة للضريبة، إضافةً إلى خدمة "فوض"، والتي تتيح تفويض المنشآت للمكاتب المحاسبية ومقدمي الخدمات التي يتم التعامل معها لإنهاء إجراءاتها ومعاملاتها آلياً، وغيرها من الخدمات.
ثلاثة مبادئ للهيئة في الخدمة الرقمية.
ويستند تطبيق "زاتكا" على المبادئ الرئيسية الثلاثة التي تعتمدها الهيئة في تقديم خدماتها الرقمية، وهي: السهولة والسرعة والكفاءة، حيث يستخدم أدوات رقمية أتاحت تصميم واجهة المستخدم ومختلف صفحات التطبيق بشكل واضح وسهل للجميع، بما ييسر ويثري تجربتهم التفاعلية من لحظة التسجيل إلى مختلف خطوات تنفيذ الخدمات، مع تحقيق الأمان والموثوقية العالية، من خلال ميزات مهمة وبسيطة وذكية.
ويعزز تبني هذه المبادئ الاستراتيجية قدرة تطبيق "زاتكا" على ضمان رضا المستخدمين وتحقيق تطلعاتهم في عصر الرقمنة والسرعة، باعتباره خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة، ليكون مظلة تجمع كل خدمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منصة واحدة وفقًا لأعلى المعايير التقنية الحديثة.
وتحتوي قائمة الخدمات الرقمية المتاحة عبر تطبيق "زاتكا" أو الموقع الإلكتروني للهيئة، على أكثر من 100 خدمة من الخدمات الأساسية والفرعية في جميع مجالات عمل الهيئة الزكوية والضريبية والجمركية، التي تساعد المكلفين على القيام بكافة معاملاتهم، دون الحاجة لزيارة فروع الهيئة، مثل الاستعلام عن عمليات السداد، وتوفر خاصية الدفع الإلكتروني التي تُعد من أهم مزايا التطبيق، إذ تساعد على عملية إتمام تنفيذ الخدمات بموثوقية وأمان، إضافة إلى إمكانية اطلاع المكلف على حسابه، وتفويض المكاتب المحاسبية المعتمدة، إلى جانب العديد من الخدمات الجمركية مثل التعريفة الجمركية، وخدمة البيان الجمركي.
دليل إرشادي مفصل.
وحرصت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تعزيز تجربة العملاء الرقمية من خلال إطلاق الدليل الإرشادي للخدمات الإلكترونية التي تُقدمها الهيئة عبر التطبيق وموقعها الإلكتروني، والذي تهدف من خلاله إلى إرشاد وتوجيه المكلفين مـن أصحـاب المنشـآت والأعمال إلـى معرفـة الخدمـات الإلكترونيـة وكيفية عملهـا لتتيـح لهـم تنفيـذ معاملاتهم الزكويـة والضريبية والجمركية إلكترونيًا بصورة ذاتية وسريعة وميسرة.
ويستند الدليـل إلـى الشـرح الوافـي والتفصيلـي للخدمـات الإلكترونيـة المقدمـة مـن الهيئـة وأساليب عملهـا وكيفيـة الاسـتفادة منهـا بأسـهل الطـرق وأكثرهـا فاعلية، وذلـك بهـدف التيسـير علـى المكلفيـن والعملاء، كما يقدم الدليل بالنص والصور شرحًا وافيًا لخطوات الدخول على كل خدمة وتنفيذها، وعدد خطواتها والفئات المستهدفة من كل خدمة، والمتطلبات اللازمة لإنجاز الخدمة، كما يوضح قناة إنجاز الخدمة وهل تكون عبر التطبيق أم عبر الموقع الإلكتروني، أم أنها متاحة على التطبيق والموقع في نفس الوقت، ويحدد التطبيق أيضًا الوقت المطلوب لإنهاء الخدمة بما يجعل المستخدم على اطلاع كامل بما يحتاجه من وقت وجهد لإنجاز الخدمة المطلوبة.
وفي إطار حرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على التعرف على ردود فعل العملاء والمكلفين والتجاوب معها، فقد أتاحت 7 قنوات للتواصل معها بشأن الخدمات الرقمية، وهي الموقع الإلكتروني، ومركز اﻻتصال الموحد، والبريد الإلكتروني، وحساب منصة إكس، وفروع الهيئة، ومديرو العلاقة، والتطبيق الذكي.
وقد حثت الهيئة المكلفين والعملاء على اﻻستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة عبر تطبيق زاتكا والموقع الإلكتروني، بما يواكب مسيرة التحول الرقمي الكبير في المملكة، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.
MENAFN09112023006841014746ID1107399708