التكنولوجيا والمنتجات المستدامة تقودان قطاع هدايا الشركات للمضي قدماً نحو الأمام

(MENAFN
- Shamal Marketing Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 09 نوفمبر 2023: يشهد قطاع هدايا الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الحالي تحولًا كبيراً نتيجة الطلب المتزايد على التكنولوجيا والمنتجات المستدامة، حيث باتت الشركات الآن تستخدم المنتجات الصديقة للبيئة والقائمة على التكنولوجيا لصنع هدايا فريدة من نوعها لعملائها وموظفيها.
وتشير آخر الأرقام التي نشرتها مجلة فوربس في وقت سابق من هذا العام إلى أن القيمة الحالية لقطاع هدايا الشركات العالمي تبلغ 242 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8٪ ليصل إلى 306 مليار دولار أمريكي بحلول العام المقبل، ويحتل قطاع هدايا الشركات مكانة بارزة في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث يعد تقديم الهدايا جزءاً لا يتجزأ من عادات الثقافة المحلية لبلدان تلك المنطقة.
وبهذه المناسبة قال سيد علي أكبر، مدير إدارة معرضي بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست: "سيتم الكشف عن أحدث التوجهات في قطاع هدايا الشركات خلال معرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست 2023 الذي سينعقد بشكل مشترك مع معرض بايبروورلد ميدل إيست في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، كما سيتم الكشف أيضاً خلال المعرض عن آخر التطورات في سوق هدايا الشركات".
وأضاف علي أكبر قائلاً: "على مدى السنوات القليلة الماضية، كان هناك تحول كبير في اتخاذ القرار وسلوك الشراء لدى المستهلكين في قطاع هدايا الشركات، حيث لاحظنا الآن وجود اهتمام متزايد بأساليب تقديم الهدايا للشركات الصديقة للبيئة والمسؤولة اجتماعياً، بالإضافة إلى تفضيل المنتجات القائمة على التكنولوجيا والتي أتاحت بدورها فرصًا جديدة للقطاع".
تستعرض شركة ألفا آرتس إحدى الشركات العارضة في معرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست هذا العام، مجموعة منتجاتها البلاستيكية المعاد تدويرها وهي مجموعة مصنوعة من مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت المعاد تدويرها وهو نوع من البلاستيك الذي تم إعادة تدويره وتحويله إلى منتجات جديدة، حيث يعد بلاستيك البولي إيثيلين تيريفثاليت أحد أكثر أنواع البلاستيك استخدامًا على نطاق واسع، مما يجعله مساهمًا كبيرًا في التلوث البيئي، إذ يتم تقليل كمية النفايات البلاستيكية التي يتم رميها في مكبات النفايات أو تناثرها في البيئة من خلال الحث والتشجيع على استخدام البلاستيك المعاد تدويره بحيث تعطى المادة استخداماً جديداً وفائدة أكبر ضمن مجموعة متنوعة من المنتجات.
وتعليقًا على توجهات السوق الحالية، قال محمد العياط، المدير العام لشركة ألفا آرتس: "في دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك تركيز قوي على المنتجات الصديقة للبيئة بما يتماشى مع "عام الاستدامة" الذي أطلقته الحكومة لعام 2023، حيث سنستعرض دفتر الملاحظات الرقمي الخاص بنا والذي اكتسب شعبية كبيرة بالفعل في المنطقة، إلى جانب مجموعة المواد البلاستيكية المعاد تدويرها خلال معرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست 2023".
كما ستستعرض شركة كروسوفر لتجارة الهدايا خلال المعرض، مجموعة واسعة من المنتجات المستدامة المصنوعة من مواد مثل البلاستيك المعاد تدويره، وقش القمح والخيزران والفلين.
وفي هذا الإطار علق باوان بنجابي، مؤسس الشركة قائلاً: "إن الهدايا المستدامة والمنتجات التقنية هي الأكثر طلبًا اليوم، حيث تغطي 50-60% من منتجاتنا هذه الفئات، وسنركز خلال معرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست 2023 على استعراض منتجات الشحن اللاسلكي، والتي تعد واحدة من أكثر المجالات شعبية في مجموعتنا في الوقت الحالي".
وبحسب سام حقي، المدير العام لشركة ماجيك برينتنج، أحد أكبر موردي الإعلانات والطباعة في الشرق الأوسط، فإن مستقبل قطاع هدايا الشركات مثير للاهتمام، حيث علق في هذا الإطار قائلاً: "تدرك الشركات بشكل متزايد التأثير الإيجابي للهدايا الترويجية على القنوات الإعلانية الأخرى، إذ أصبحت أكثر حرصًا من ذي قبل على إنفاق الأموال على المنتجات الترويجية".
ستعرض ماجيك تريدينغ خلال معرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست 2023 منتجات تكنولوجية إلى جانب مجموعة جديدة من الحقائب والقرطاسية وأدوات المشروبات الصديقة للبيئة، كما ستكشف الشركة عن مجموعة واسعة من المنتجات التكنولوجية بما في ذلك: بنوك الطاقة وأجهزة الشحن ومحركات أقراص يو إس بي المحمولة، وسماعات الرأس ومكبرات الصوت والملحقات.
يقام معرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست خلال موسم الشراء الرئيسي في القطاع ويجمع كلاً من المصنعين وتجار التجزئة والموزعين تحت سقف واحد، حيث يتيح المعرض فرصة مثالية للزوار لاستكشاف مجموعة شاملة من المنتجات الرائدة في السوق وتخزين مشترياتهم وبضائعهم لموسم العطاء المقبل.
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