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مؤتمر المرأة في الإسلام يوصي بزيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة

11/9/2023 4:50:03 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام بضرورة زيادة الوعي والتثقيف لدى المجتمع بحقوق المرأة، مشددين على أهمية تعزيز مشاركتها في صنع القرار في مختلف المجالات.
جاء ذلك في بيانهم الختامي لأعمال المؤتمر الذي نظمته وزارة الخارجية السعودية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمشاركة الكويت بوفد ترأسته مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج.
وشدد المشاركون على ضرورة سن القوانين واتخاذ الإجراءات الردعية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، داعين إلى تنظيم الندوات والدراسات والمؤتمرات التي تهدف إلى إبراز مكانة المرأة وبيان حقوقها وواجباتها في الإسلام.
وبينوا ضرورة وضع التدابير اللازمة من أجل تعزيز ركائز وحدة الأسرة ودورها في ترسيخ الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة وعدم التمييز ضدها، مؤكدين أهمية معالجة سائر الإشكالات والعقبات التي قد تحول دون تمكين البنين والبنات من التعليم والتعلم وضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على التعليم والرعاية الصحية.
وأشاروا في هذا الصدد إلى أهمية تضمين المقررات والمناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية مكانة المرأة في الإسلام مع بيان الأحكام والحقوق التي قررها لها الإسلام.
ودعوا إلى تكثيف الجهود على المستوى الوطني ومستوى التعاون داخل منظمة التعاون الإسلامي من اجل تجاوز العوائق والتحديات التي تعترض مشاركة المرأة ودورها في المجتمع.
وحث المشاركون على معالجة التفاوتات بين الجنسين في العديد من القطاعات ومن ضمنها النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال والعمل على خلق بيئة مساوية في فرص العمل.
كما حثوا على مزيد التنسيق والتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء والأجهزة والمؤسسات ذات الصلة لمتابعة وتنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (اباو).
وشددوا على أهمية عقد مؤتمرات وندوات سنوية ودورية لمتابعة الجهود المبذولة في إطار تجاوب الدول الإسلامية مع المبادرات والقرارات الصادرة عن مؤتمرات (التعاون الإسلامي) وأجهزتها ومؤسساتها كقرارات وتوصيات منظمة تنمية المرأة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو) فيما يخص مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام.
ودعوا إلى تكثيف الجهود للقضاء على عبء الفقر الواقع على المرأة في العديد من الدول الأعضاء والى حماية البيئة لضمان تحقيق المساواة في وصول الموارد الإنتاجية والخدمات العامة.
وأكد المشاركون على أهمية إقرار القوانين لمشاركة المرأة الفاعلة في إدارة الشؤون العامة لبلدها بما في ذلك ضبط السياسات والبرامج الإنمائية واتخاذ التدابير المناسبة لانخراطها في المجتمع الدولي وتمثيل دولتها في المحافل الدولية.
وبينوا أهمية تعزيز دور المرأة في الوساطة لحل الأزمات وتعزيز ركائز السلم والاستقرار داعين إلى تشجيع إنشاء مؤسسات أهلية للمرأة بهدف تعريفها بدورها في المجتمع والارتقاء بمستواها الفكري والثقافي وتشجيع وسائل الإعلام على العمل على تعزيز الوعي بمكانة المرأة وحقوقها التي أقرها الإسلام.
وشدد المشاركون على أهمية دعم وتمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز مقومات صمودها والتعاون والتنسيق في مختلف المجالات لبناء قدراتها وتقديم الخدمات والمساعدات لها.
ودعوا إلى توفير أشكال الدعم المادي والنفسي والرعاية الاجتماعية للمرأة الفلسطينية كونها الفئة الأكثر تضررا من العدوان الإسرائيلي من خلال البرامج الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والنفسية ومناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل.

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