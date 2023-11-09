ديوان الخدمة بحث مع السفارة البريطانية تدريب وتنمية الكوادر الحكومية

استقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان وفدا من السفارة البريطانية في الكويت بحضور إدارة التدريب الخارجي، حيث اطلع «الديوان» على عروض التدريب المقدمة من قبل السفارة البريطانية لتدريب الكوادر الحكومية وتنمية مهارات التنمية البشرية، وذلك ضمن احدى خطط «الديوان» للارتقاء بالمستوى الوظيفي والمهني للعاملين في القطاع الحكومي للكويت.

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