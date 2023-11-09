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مركز العجيري العلمي موسم الغفر يبدأ 11 الجاري وتزداد فيه البرودة وعدد ساعات الليل

11/9/2023 4:50:02 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مركز العجيري العلمي أن ثالث منازل موسم الوسم يبدأ في 11 الجاري ويعرف باسم «الغفر» ويستمر 13 يوما، وبالتالي تحل بداية النصف الأخير من «الوسم» ومدته 52 يوما ومعه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض عموما.
وقال المركز، في بيان لـ «كونا»، إن منزلة الغفر تعد سادس منازل فصل الخريف وفيه تزداد البرودة بشكل عام واعتدال الأجواء في فترة النهار. وأضاف انه في منزلة الغفر تستمر زيادة ساعات الليل ونقصان عددها في النهار ويكون وقت أذان صلاة العصر قد بلغ أبكر مدى له في التقدم طوال العام، إذ يحين موعد صلاة العصر في تمام الساعة 2:34 دقيقة عصرا في أوله وتصل إلى أن تكون في تمام الساعة 2:31 دقيقة عصرا في نهايته.
وذكر أنه يصل عدد ساعات الليل إلى 13 ساعة و12 دقيقة ويكون شروق الشمس في أوله الساعة 6:08 دقائق ويصل في نهايته إلى الساعة 6:19 دقيقة. وبين أنه بحسب التقويم الزراعي فإنه يفضل خلال موسم الغفر زراعة جميع أنواع الحبوب الشتوية كما يسمد فيه النخل وتقلب ارضه.

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