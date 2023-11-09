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إيمان الشمري تنشئ مبادرة خلك واعي لتوعية الأطفال بمخاطر الفضاء السيبراني

11/9/2023 4:50:02 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
أطلقت عضو الهيئة الأكاديمية في قسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية، د. إيمان طعمة الشمري، مبادرة تحت عنوان «خلك واعي»، تهدف إلى توعية الأطفال والناشئة بمجال الأمن السيبراني.
وتأتي أهمية هذه المبادرة في ظل الزيادة الكبيرة في استخدام الأطفال للتكنولوجيا والإنترنت، حيث يواجهون العديد من المخاطر، منها الاحتيال الإلكتروني، والتنمر والتعرض للمحتوى الضار واللاأخلاقي، والتهديدات السيبرانية الأخرى التي قد تؤثر على سلامتهم النفسية والاجتماعية.
وتقوم د. الشمري بزيارة المدارس وتقديم محاضرات توعوية تستهدف الأطفال والناشئة، حيث تستخدم أسلوبا يجمع بين المسابقات وسرد القصص، واستخدام الذكاء الصناعي في خلق شخصيات إلكترونية، مما يجعل الأطفال والناشئة أكثر استعدادا للتفاعل والاستفادة من المحتوى المقدم، كما تهدف هذه المحاضرات إلى تعزيز الوعي لدى الأطفال والناشئة حول كيفية حماية أنفسهم أثناء استخدامهم للإنترنت، وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لضمان استخدامهم الآمن للتكنولوجيا.
وبدأت هذه السلسلة من الندوات في مدرسة أم الدرداء الابتدائية للبنات وتستمر في مدارس أخرى لنشر الوعي بشكل أوسع، حيث سيشهد شهر نوفمبر ثلاث محاضرات أخرى.
وتعتزم د. ايمان الشمري توسيع نطاق مبادرتها «خلك واعي» من خلال التعاون مع المدارس والجمعيات والمؤسسات الأخرى لتصل رسالتها التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال.
وتتطلع إلى تحفيز المجتمع لدعم جهودها في تمكين الأجيال الصاعدة وجعلها على دراية بأمان الإنترنت والتصرف الذكي في العالم الرقمي.

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