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الاتحاد الوطني للموظفين يشيد بقرار العدل المتعلق بزيادة عدد المعينين بوظيفة وكيل نيابة ج

11/9/2023 4:50:02 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د.خالد البراك بقرار وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة بشأن توفير الدرجات المالية لزيادة أعداد المعينين من أبناء الكويت بوظيفة وكيل نيابة «ج»، إضافة لفتح باب التظلمات لمن لم يشمله قرار التعيين وتوفير الدرجات اللازمة لتعيين من تقبل تظلماتهم.
وقال د.البراك ان هذه الخطوة من وزير العدل ايجابية ومستحقة لتحقيق العدل والمساواة بين أبناء الكويت وإعطاء الفرصة لمن لم يحالفهم الحظ في التعيين بوظيفة باحث قانوني المؤهلة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج)، إضافة لكون القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم التوجه الحكومي في تكويت القضاء، متمنيا استمرار هذا النهج بباقي الوزارات في الدولة لتحقيق مبدأ المساواة الذي نص عليه دستور الكويت.

MENAFN09112023000130011022ID1107399615

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